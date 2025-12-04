Ghaziabad News: गोविंदपुरी में फूड स्ट्रीट का शिलान्यास, तीन करोड़ रुपये से बनेगी 70 दुकानें

जागरण संवाददाता, मोदीनगर। गोविंदपुरी में नगरपालिका की तरफ से फूड स्ट्रीट तैयार की जा रही है। जिसके अंतर्गत तीन करोड़ की लागत से 70 दुकानें बनाई जाएगी। इन दुकानों को खाद्य सामग्री के लिए किराये पर व्यापारियों को दिया जाएगा। बुधवार को नगरपालिका चेयरमैन विनोद वैशाली ने नारियल फोड़कर कार्य का शिलान्यास किया। दुकानें शुरू होने से शहरवासियों को बड़ा लाभ मिलेगा।

हाल ही में नगरपालिका की तरफ से 20 करोड़ के कार्यों को हरी झंडी दी गई है, जिनमें फूड स्ट्रीट, ई- लाइब्रेरी, मंडप हाल, टाउन हाल, स्पोर्ट्स काप्लेक्स आदि कार्य शामिल हैं। टाउन हाल का कार्य अंतिम चरण में है। अब बुधवार से फूड स्ट्रीट का भी कार्य शुरू हो गया।

सुबह नगरपालिका चेयरमैन विनोद वैशाली, अधिशासी अधिकारी नरेंद्रमोहन मिश्र व नगरपालिका के कई अधिकारी उपस्थित रहे। चेयरमैन ने इस दौरान कहा कि फूड स्ट्रीट में खाद्य सामग्री के लिए दुकानें किराये पर दी जाएगी। शहर के लाेगों को खाद्य सामग्री लेने के लिए अलग-अलग जगहों पर नहीं जाना पड़ेगा।