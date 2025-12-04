Ghaziabad News: गोविंदपुरी में फूड स्ट्रीट का शिलान्यास, तीन करोड़ रुपये से बनेगी 70 दुकानें
गाजियाबाद के गोविंदपुरी में एक नई फूड स्ट्रीट का शिलान्यास किया गया है। तीन करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इस फूड स्ट्रीट में 70 दुकानें होंगी। यह प ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मोदीनगर। गोविंदपुरी में नगरपालिका की तरफ से फूड स्ट्रीट तैयार की जा रही है। जिसके अंतर्गत तीन करोड़ की लागत से 70 दुकानें बनाई जाएगी। इन दुकानों को खाद्य सामग्री के लिए किराये पर व्यापारियों को दिया जाएगा। बुधवार को नगरपालिका चेयरमैन विनोद वैशाली ने नारियल फोड़कर कार्य का शिलान्यास किया। दुकानें शुरू होने से शहरवासियों को बड़ा लाभ मिलेगा।
हाल ही में नगरपालिका की तरफ से 20 करोड़ के कार्यों को हरी झंडी दी गई है, जिनमें फूड स्ट्रीट, ई- लाइब्रेरी, मंडप हाल, टाउन हाल, स्पोर्ट्स काप्लेक्स आदि कार्य शामिल हैं। टाउन हाल का कार्य अंतिम चरण में है। अब बुधवार से फूड स्ट्रीट का भी कार्य शुरू हो गया।
सुबह नगरपालिका चेयरमैन विनोद वैशाली, अधिशासी अधिकारी नरेंद्रमोहन मिश्र व नगरपालिका के कई अधिकारी उपस्थित रहे। चेयरमैन ने इस दौरान कहा कि फूड स्ट्रीट में खाद्य सामग्री के लिए दुकानें किराये पर दी जाएगी। शहर के लाेगों को खाद्य सामग्री लेने के लिए अलग-अलग जगहों पर नहीं जाना पड़ेगा।
सभी एक ही जगह पर फूड स्ट्रीट में मिल सकेगी। शहर की मशहूर खाद्य सामग्री की भी दुकान यहां रहेगी। अभी दुकानों का किराया निर्धारित नहीं किया गया है। लेकिन यह आम आदमी को ध्यान में रखकर निश्चित किया जाएगा। इसके अलावा अन्य कार्य भी जल्द ही धरातल पर दिखेंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।