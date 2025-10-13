Language
    गाजियाबाद में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 20 क्विंटल सोहन पापड़ी जब्त और जांच के लिए भेजे नमूने

    By Tripathi Aditya Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 03:08 PM (IST)

    गाजियाबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग ने दीपावली अभियान के तहत अलीगढ़ से आ रही 20 क्विंटल सोहन पापड़ी जब्त की, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख 70 हजार रुपये थी। पैकेटों पर निर्माण और अंतिम तिथि नहीं थी। टीम ने 61 किलो मावा भी जब्त किया और उसे नष्ट कर दिया। शहर से 15 खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग ने दीपावली अभियान के तहत अतरौली जनपद अलीगढ़ से गाजियाबाद भेजी जा रही करीब एक लाख 70 हजार कीमत की 20 क्विंटल सोहन पापड़ी को सीज किया है।

    खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रेमचंद और बसंत गुप्ता ने बताया कि यह सोहन पापड़ी कैंटर से गाजियाबाद में सप्लाई करने के लिए अतरौली के रहने वाले राजेश कुमार ने भेजी थी।

    उन्होंने बताया कि किसी भी पैकेट में न तो मैन्यूफैक्चिरिंग की तिथि और न ही एक्सपायरी तिथि का उल्लेख किया गया था। इसके दो नमूने जांच के लिए गए हैं। वहीं टीम ने 61 किलो मावा भी जब्त किया गया है। इस मावे का भी एक नमूना लिया गया है। इसके बाद मावे को नष्ट कर दिया गया है।

    खाद्य विभाग ने शहर भर से खाद्य पदार्थों के 15 नमूने लिए हैं। जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है।