गाजियाबाद में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 20 क्विंटल सोहन पापड़ी जब्त और जांच के लिए भेजे नमूने

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग ने दीपावली अभियान के तहत अतरौली जनपद अलीगढ़ से गाजियाबाद भेजी जा रही करीब एक लाख 70 हजार कीमत की 20 क्विंटल सोहन पापड़ी को सीज किया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रेमचंद और बसंत गुप्ता ने बताया कि यह सोहन पापड़ी कैंटर से गाजियाबाद में सप्लाई करने के लिए अतरौली के रहने वाले राजेश कुमार ने भेजी थी।

उन्होंने बताया कि किसी भी पैकेट में न तो मैन्यूफैक्चिरिंग की तिथि और न ही एक्सपायरी तिथि का उल्लेख किया गया था। इसके दो नमूने जांच के लिए गए हैं। वहीं टीम ने 61 किलो मावा भी जब्त किया गया है। इस मावे का भी एक नमूना लिया गया है। इसके बाद मावे को नष्ट कर दिया गया है।