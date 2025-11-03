गाजियाबाद में धुंध में धूप बेअसर, तापमान गिरने से अब दिन में महसूस होने लगी हल्की सर्दी

Language
    By Deepa Sharma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 08:28 AM (IST)

    गाजियाबाद में सुबह धुंध छाई रही, जिससे धूप का असर कम हो गया। तापमान में गिरावट के कारण दिन में भी हल्की सर्दी महसूस हो रही है। धुंध के कारण दृश्यता भी प्रभावित हुई है, जिससे वाहन चालकों को परेशानी हो रही है।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। लगातार तापमान में गिरावट के साथ अब हल्की सर्दी महसूस होने लगी है। कई दिन से लगातार आसमान में धुंध छाई हुई है। ऐसे में धूप भी अपना असर नहीं दिखा पा रही है। रविवार को सुबह से निकली हल्की धूप शाम तक रही, लेकिन गर्मी का एहसास नहीं हुआ। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिन तापमान में गिरावट जारी रहने के साथ सुबह शाम की ठंड बढ़ सकती है।

    न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज

    दीवाली के बाद से तापमान में गिरावट के साथ हल्की सर्दी का एहसास होने लगा है। धुंध छाई रहने के साथ ही धूप में उतनी तेज नहीं दिख रही है। जिससे तापमान में गिरावट के साथ अब गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। शनिवार को सुबह सवेरे से दोपहर तक धूप रही थी। शाम को जल्दी ही हल्की सर्दी का एहसास होने लगा था।

    रविवार को सुबह से शाम तक हल्की धूप निकली, लेकिन धूप में भी गर्मी का एहसास नहीं हुआ। शाम को जल्दी ही हल्की सर्दी महसूस होने लगी। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा अधिकतम 10 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली।

    मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिन हल्की धूप निकलने के साथ तापमान में स्थिरता रहेगी। हालांकि न्यूनतम तापमान में गिरावट से रात में लगातार सर्दी बढ़ती रहने के आसार हैं। रविवार को न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हवा अधिकतम 14 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से चेलगी।