गाजियाबाद में धुंध में धूप बेअसर, तापमान गिरने से अब दिन में महसूस होने लगी हल्की सर्दी

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। लगातार तापमान में गिरावट के साथ अब हल्की सर्दी महसूस होने लगी है। कई दिन से लगातार आसमान में धुंध छाई हुई है। ऐसे में धूप भी अपना असर नहीं दिखा पा रही है। रविवार को सुबह से निकली हल्की धूप शाम तक रही, लेकिन गर्मी का एहसास नहीं हुआ। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिन तापमान में गिरावट जारी रहने के साथ सुबह शाम की ठंड बढ़ सकती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज दीवाली के बाद से तापमान में गिरावट के साथ हल्की सर्दी का एहसास होने लगा है। धुंध छाई रहने के साथ ही धूप में उतनी तेज नहीं दिख रही है। जिससे तापमान में गिरावट के साथ अब गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। शनिवार को सुबह सवेरे से दोपहर तक धूप रही थी। शाम को जल्दी ही हल्की सर्दी का एहसास होने लगा था।

रविवार को सुबह से शाम तक हल्की धूप निकली, लेकिन धूप में भी गर्मी का एहसास नहीं हुआ। शाम को जल्दी ही हल्की सर्दी महसूस होने लगी। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा अधिकतम 10 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली।