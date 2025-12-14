Ghaziabad News: सस्ते दाम पर चीनी बेचने के नाम पर हड़पे 89 लाख, भुगतान के बावजूद नहीं भेजा पूरा माल

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में सस्ते दाम पर चीनी बेचने के नाम पर वसुंधरा स्थित फर्म के निदेशक से महाराष्ट्र के फर्म संचालक समेत दो ने 89 लाख रुपये हड़प लिए। आरोप है कि उनसे दो करोड़ से अधिक रकम पर चीनी का सौदा किया गया। इसका भुगतान करने पर भी आरोपितों ने माल पूरा नहीं भेजा। आरोपित काल पर गाली-गलौज कर धमकी भी दे रहे हैं। पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है।

दर्ज मुकदमे में दिल्ली छतरपुर निवासी विनीत कुमार ने बताया कि वसुंधरा सेक्टर-5 में जय शुगर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से उनकी फर्म है, जो चीनी खरीदने-बेचने का काम करती है। अप्रैल माह में संदीप सनप निवासी पुणे कोल्हापुर महाराष्ट्र उनके आफिस में आकर मिला और सस्ते दाम पर चीनी दिलाने की बात कही। बाद भी वह कई बार ऑफिस आया और जीएसटी समेत 36 रुपये प्रति किलो के रेट पर चीनी दिलाने के लिए कहा।

इसके बाद उसने पूणे की फर्म जेएमटीसी खुशी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक दीपक भार्गे से भी बात कराई। दोनों पर भरोसा कर उन्होंने फर्म के साथ लिखित अनुबंध किया और 579 मीट्रिक टन चीनी के लिए भुगतान किया। अगस्त माह में सात तारीख को उन्होंने तीन बार में 25 लाख, 32 लाख और 23 लाख रुपये का भुगतान किया। 12 अगस्त को बाद नौ लाख और 13 लाख का, 14 तारीख को 27 लाख और 10-10 लाख, 19 अगस्त को 3.75 लाख, 20 लाख रुपये आरटीजीएस के माध्यम से दिए।