    Ghaziabad News: सस्ते दाम पर चीनी बेचने के नाम पर हड़पे 89 लाख, भुगतान के बावजूद नहीं भेजा पूरा माल

    By Shobhit Sharma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 08:58 AM (IST)

    गाजियाबाद के इंदिरापुरम में चीनी फर्म के निदेशक से चीनी बेचने के नाम पर 89 लाख रुपये की धोखाधड़ी हुई। महाराष्ट्र के फर्म संचालक समेत दो लोगों पर आरोप ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में सस्ते दाम पर चीनी बेचने के नाम पर वसुंधरा स्थित फर्म के निदेशक से महाराष्ट्र के फर्म संचालक समेत दो ने 89 लाख रुपये हड़प लिए। आरोप है कि उनसे दो करोड़ से अधिक रकम पर चीनी का सौदा किया गया। इसका भुगतान करने पर भी आरोपितों ने माल पूरा नहीं भेजा। आरोपित काल पर गाली-गलौज कर धमकी भी दे रहे हैं। पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है।

    दर्ज मुकदमे में दिल्ली छतरपुर निवासी विनीत कुमार ने बताया कि वसुंधरा सेक्टर-5 में जय शुगर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से उनकी फर्म है, जो चीनी खरीदने-बेचने का काम करती है। अप्रैल माह में संदीप सनप निवासी पुणे कोल्हापुर महाराष्ट्र उनके आफिस में आकर मिला और सस्ते दाम पर चीनी दिलाने की बात कही। बाद भी वह कई बार ऑफिस आया और जीएसटी समेत 36 रुपये प्रति किलो के रेट पर चीनी दिलाने के लिए कहा।

    इसके बाद उसने पूणे की फर्म जेएमटीसी खुशी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक दीपक भार्गे से भी बात कराई। दोनों पर भरोसा कर उन्होंने फर्म के साथ लिखित अनुबंध किया और 579 मीट्रिक टन चीनी के लिए भुगतान किया। अगस्त माह में सात तारीख को उन्होंने तीन बार में 25 लाख, 32 लाख और 23 लाख रुपये का भुगतान किया। 12 अगस्त को बाद नौ लाख और 13 लाख का, 14 तारीख को 27 लाख और 10-10 लाख, 19 अगस्त को 3.75 लाख, 20 लाख रुपये आरटीजीएस के माध्यम से दिए।

    कुछ दो करोड़ आठ लाख रुपये का भुगतान किया। इसमें से कुछ धनराशि संदीप सनप ने अपनी पत्नी के खाते में भी ली। आरोप है कि 332 मीट्रिक टन चीनी आरोपितों ने भेजी लेकिन 227 मीट्रिक टन चीनी भुगतान होने के बावजूद नहीं भेजी। कई बार अनुरोध करने पर भी आरोपितों ने चीनी की सप्लाई नहीं दी। इसके बाद काल पर 89 लाख रुपये वापस मांगने पर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि भुगतान संबंधी दस्तावेज मंगाए गए हैं। मामले में जांच की जा रही है।