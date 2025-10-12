Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Ghaziabad News: पटाखा गोदाम में एक चिंगारी से उठाना पड़ता बड़ा खामियाजा, छह करोड़ कीमत के पटाखे बरामद

    By Vikas Verma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 07:58 AM (IST)

    गाजियाबाद पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पटाखा गोदाम पर छापा मारा और छह करोड़ रुपये के अवैध पटाखे बरामद किए। पुलिस को सूचना मिली थी कि गोदाम में अवैध रूप से पटाखे रखे गए हैं, जिससे बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। पुलिस ने पटाखों को जब्त कर गोदाम मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    इसी पटाखा गोदाम में पुलिस ने की छापेमारी। गोदाम के मालिक से पूछताछ करती पुलिस

    जागरण संवाददाता, मोदीनगर। भोजपुर पुलिस की नींद टूटी तो क्षेत्र बड़े हादसे का शिकार होने से बच गया। पटाखा गोदाम की एक चिंगारी से लोगों को बड़ा खामियाजा उठाना पड़ता। गोदाम में अधिकांश पटाखे उत्तराखंड़ राज्य के उधमपुर जिला के काशीपुर से मंगाए गए थे। अब तक करीब एक करोड़ के पटाखों की बिक्री हो चुकी है। गोदाम में अग्निश्मन के पुख्ता इंतजाम नहीं थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तीन लाख किलोग्राम पटाखे यहां रखे थे। यदि यहां आगजनी होती तो बड़ा एरिया प्रभावित होता है। हादसे की गूंज दूर तक जाती। लेकिन अग्निश्मन विभाग ने यहां निरीक्षण करने की जरूरत नहीं समझी। सवाल यह भी उठता है कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में पटाखे यहां कैसे इकट्ठा हो गए। एक दो महीने में खेप जमा करना आसान नहीं है। दो गोदामों में करीब बीस कमरे हैं, जो पटाखों से खचाखच भरे मिले।

    अंदेशा है कि लंबे समय से यहां पटाखे इकट्ठा हो रहे थे। पुलिस को पहल से इसकी भनक थी या नहीं, यह कहना मुश्किल है। चूंकि पटाखों पर रोक तो काफी साल से हैं फिर भी यहां से पटाखे बेचे जा रहे थे। ऐसे में पूर्व में स्थानीय पुलिस की सांठगांठ से पटाखे बेचे जाने का सिलसिला चलने से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब जब छापेमारी हुई तो पटाखे की खेप सामने आई। पुलिस ने शनिवार को तीनाें आरोपितों को जेल भेज दिया।

    भोजपुर कोतवाल सचिन बालियान की तरफ से केस दर्ज कराया गया है। इसके अलावा आरोपितों द्वारा जिन लोगों को पटाखे बेचे गए हैं। उनकी सूची में कुछ नाम हापुड़ के लोगों के भी सामने आए हैं। पुलिस के मुताबिक, आरोपित की पटाखों की दुकान हापुड़ में भी बताई गई है। पुलिस वहां जाकर छानबीन कर सकती है। इस सूची में गाजियाबाद जिले के लोगों के नाम भी हैं। इन लोगों ने पटाखों के भुगतान का कुछ हिस्सा एडवांस दिया, बाकि रकम डिलीवरी के दौरान देने पर सहमति बनी है।

    ध्यान रहे कि भोजपुर पुलिस ने शुक्रवार को दो पटाखा गोदाम में छापेमारी की। जहां से करीब छह करोड़ कीमत के पटाखे बरामद हुए हैं। दोनों गाेदाम सील कर बाहर पुलिस काे तैनात किया गया है। एसीपी मोदीनगर अमित सक्सेना ने बताया कि तीनों आरोपित जेल भेज दिये गए हैं। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जिन लोगों को पटाखे बेचे गए हैं, उन्हें भी पुलिस ट्रेस कर रही है।