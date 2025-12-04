Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजियाबाद में पटाखा बनाते समय हुआ जोरदार धमाका, छत का एक हिस्सा गिरने से युवक घायल

    By Vineet KumarEdited By: Sonu Suman
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 11:10 PM (IST)

    गाजियाबाद में पटाखे बनाते समय एक बड़ा धमाका हुआ, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि मकान की छत गिर गई। घायल युवक को तत्का ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    पटाखा बनाने के दौरान विस्फोट में छत का एक हिस्सा गिरा।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जिले के मसूरी थाना क्षेत्र इलाके में किराए के मकान में पटाखा बनाने के दौरान जोरदार धमाका हुआ, जिसमें छत का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। इसमें एक शख्स घायल हो गया।

    जानकारी के मुताबिक युवक अवैध तरीके से बारूद से स्काई शॉट बना रहा था। धमाका इतना जोरदार था कि मकान की छत का एक कोना भी उड़ गया। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मसूरी स्थित अशफाक के मकान में किराए पर रह रहे दानिश बृहस्पतिवार रात बारूद से स्काई शॉट बना रहा था। तभी अचानक धमाके के साथ गाटर पटिये की छत का एक कोना भी उड़ गया। दुर्घटना में दानिश भी झुलस गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने दानिश को अस्पताल भेजा है।