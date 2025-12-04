गाजियाबाद में पटाखा बनाते समय हुआ जोरदार धमाका, छत का एक हिस्सा गिरने से युवक घायल

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जिले के मसूरी थाना क्षेत्र इलाके में किराए के मकान में पटाखा बनाने के दौरान जोरदार धमाका हुआ, जिसमें छत का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। इसमें एक शख्स घायल हो गया।

जानकारी के मुताबिक युवक अवैध तरीके से बारूद से स्काई शॉट बना रहा था। धमाका इतना जोरदार था कि मकान की छत का एक कोना भी उड़ गया। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है।