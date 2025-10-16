Language
    Ghaziabad Fire: प्रताप विहार में एक मकान में लगी भीषण आग, चारों ओर फैला धुएं का गुबार

    By Vinit Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 02:12 PM (IST)

    गाजियाबाद के प्रताप विहार में एक घर में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन धुएं के गुबार से आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। प्रताप विहार में बृहस्पतिवार सुबह एक मकान में आग लग गई। दूध वाले ने आग लगा देख भवन स्वामी को सूचित किया। इसका बाद सभी स्वजन घर से बाहर सुरक्षित आ गए। मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल के मुताबिक दमकल की तीन गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है।

    हादसे ही वजह शुरुआती जांच में एमसीबी में शॉर्ट सर्किट से आग लगना माना जा रहा है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल के मुताबिक प्रताप विहार सेक्टर-11 निवासी रमेश भदौरिया बृहस्पतिवार तड़के योग करने गए थे।

    सुबह करीब पौने छह बजे उनका दूध वाला आया तो उसने देखा कि गेट के पास आग लगी हुई है। तत्काल फोन पर उन्होंने भवन स्वामी रमेश भदौरिया को सूचना दी और घर में मौजूद उनके पांच स्वजन को बाहर निकाला।

    मामले की सूचना दमकल को भी दी गई। दमकल के पहुंचने तक आग तेजी से भूतल को अपनी चपेट में लेकर प्रथम तल तक पहुंच गई थी। सूचना पर मौके पर पहुंचे एफएसओ कोतवाली शेषनाथ यादव एवं अन्य दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पाने के लिए दो तरफ से पानी डालकर आग को शांत किया। आग पर काबू पाने के लिए तीन दमकल को लगाया गया। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है।

    उधर, ग्रेटर नोएडा के थाना इकोटेक तीन क्षेत्र के अंतर्गत एक फैक्ट्री के बेसमेंट में आग लग गई। सूचना पर मौके पर पहुची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि कोई भी व्यक्ति फंसा नहीं। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने की वजह।