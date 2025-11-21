Ghaziabad News: फ्लैट बुकिंग पर नहीं दी रसीद, अब डीएम के आदेश पर बिल्डर के खिलाफ FIR

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन स्थित क्लासिक होम्स के बिल्डर द्वारा दो फ्लैट की बुकिंग किए जाने पर खरीदार को रसीद नहीं दी गई। इसकी शिकायत पीड़िता ने जिलाधिकारी से की, उन्होंने आरोपित बिल्डर के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शिकायतकर्ता नीति शर्मा ने बताया कि क्लासिक होम्स में उन्होंने दो फ्लैट ए-802 और ए-602 बुक किए थे, जिसका भुगतान करने के बाद भी बिल्डर ने रसीद नहीं दी। बाद में बिल्डर ने पजेशन देने से भी इनकार कर दिया। इस मामले में शिकायत मिलने पर डीएम ने सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित टास्क फाेर्स को जांच सौंपी।

टास्क फोर्स द्वारा शिकायतकर्ता नीति शर्मा और क्लासिक होम्स के विकासकर्ता के प्रतिनिधि विद्या शुक्ला को बुलाकर दोनों पक्षों में सहमति बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन बिल्डर द्वारा शिकायतकर्ता को उसके बुक किए गए फ्लैट को देने से मना कर दिया गया और जमा किया गया पैसा जबरन वापस करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है।