Ghaziabad News: निवाड़ी थाने में धरना देने वाले 40 लोगों पर मुकदमा दर्ज, सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप

जागरण संवाददाता, मोदीनगर। निवाड़ी थाने में मंगलवार को धरना देकर हंगामा करने वाले लोगों पर पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि थाने में धरना देने से सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न हुई। थाने में शिकायत लेकर आये लोगों को परेशानी हुई।

इतना ही नहीं, लोग ट्रैक्टर, बाइक व कार से थाने आये थे। इनमें अधिकांश वाहनों पर नंबर प्लेट नहीं थी। वाहन सड़क पर बेतरतीब खड़े होने से जाम की स्थिति बनी। निवाड़ी थाने में तैनात दारोगा प्रवीण कुमार की तरफ से 40 अज्ञात पर केस दर्ज कराया गया है।

वीडियोग्राफी के आधार पर पुलिस बढ़ाएगी मुकदमे में नाम निवाड़ी थाने में मंगलवार को सौंदा समेत आसपास के गांवों से लोगों ने पहुंचकर धरना दिया था। आरोप है कि लोगों ने निवाड़ी थाने के सामने जाम लगाने की कोशिश की। जिन वाहनों से वे आए थे, उनपर हूटर लगे थे। सड़क के बीच में भी कुछ लोगों ने वाहन खड़े किये, जिससे जनता को परेशानी उठानी पड़ी।