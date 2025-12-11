Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Ghaziabad News: निवाड़ी थाने में धरना देने वाले 40 लोगों पर मुकदमा दर्ज, सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप

    By Vikas Verma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 10:22 AM (IST)

    गाजियाबाद के निवाड़ी थाने में धरना देने वाले 40 लोगों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने इन लोगों पर स ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मोदीनगर। निवाड़ी थाने में मंगलवार को धरना देकर हंगामा करने वाले लोगों पर पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि थाने में धरना देने से सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न हुई। थाने में शिकायत लेकर आये लोगों को परेशानी हुई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इतना ही नहीं, लोग ट्रैक्टर, बाइक व कार से थाने आये थे। इनमें अधिकांश वाहनों पर नंबर प्लेट नहीं थी। वाहन सड़क पर बेतरतीब खड़े होने से जाम की स्थिति बनी। निवाड़ी थाने में तैनात दारोगा प्रवीण कुमार की तरफ से 40 अज्ञात पर केस दर्ज कराया गया है।

    वीडियोग्राफी के आधार पर पुलिस बढ़ाएगी मुकदमे में नाम

    निवाड़ी थाने में मंगलवार को सौंदा समेत आसपास के गांवों से लोगों ने पहुंचकर धरना दिया था। आरोप है कि लोगों ने निवाड़ी थाने के सामने जाम लगाने की कोशिश की। जिन वाहनों से वे आए थे, उनपर हूटर लगे थे। सड़क के बीच में भी कुछ लोगों ने वाहन खड़े किये, जिससे जनता को परेशानी उठानी पड़ी।

    पुलिस ने लोगों को समझाकर शांत करने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। लोगों का आरोप था कि निवाड़ी पुलिस की सक्रियता ना होने के चलते क्षेत्र में घटनाएं बढ़ रही हैं।

    पुलिस ने उसी समय मौके पर वीडियोग्राफी की थी। एसीपी मोदीनगर अमित सक्सेना ने बताया कि वीडियोग्राफी के आधार पर आरोपितों को पहचानने की कोशिश चल रही है। पहचान कर उनके नाम मुकदमे में बढ़ाकर गिरफ्तारी की जाएगी।