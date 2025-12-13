नीम करोली बाबा के दर्शन को जाते परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, चार की मौत

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। नीम करोली बाबा के दर्शन की खुशी में गाजियाबाद का एक परिवार खुशी से झूम उठा। बेटी होने की मन्नत पूरी होने पर प्रदीप यादव और उनका परिवार गुरुवार देर रात तीर्थयात्रा पर निकल पड़े। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह यात्रा उनकी आखिरी यात्रा बन जाएगी। नैनीताल जाकर बाबा के दर्शन करने जा रहे परिवार की कार कालाढूंगी-बाजपुर रोड पर गडप्पू चेकपॉइंट के पास एक पेड़ से टकरा गई।

हादसे में 28 साल के प्रदीप यादव, उनकी तीन साल की बेटी अनसुइया उर्फ परी, डेढ़ साल की बेटी किट्टू और साले 18 साल के राहुल यादव की मौत हो गई। अन्य यात्री घायल हो गए। चार मौतों की खबर फैलते ही सिहानी इलाके में कोहराम मच गया।

सिहानी कॉलोनी निवासी प्रदीप यादव गुरुवार रात करीब 11 बजे अपनी पत्नी ज्योति, दो बेटियों, साले राहुल और विवेक और विवेक के दोस्त दीपांशु के साथ टाटा टियागो कार में घर से निकले थे। परिवार के चाचा मनोज कुमार ने बताया कि प्रदीप की पत्नी ज्योति ने अपनी पहली बेटी परी के जन्म पर नीम करोली बाबा के दर्शन करने की मन्नत मांगी थी। कई बार तैयारी हुई, लेकिन अक्सर किसी न किसी वजह से यात्रा में देरी हो जाती थी। इस बार, परिवार ने अचानक प्लान बनाया और तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा। लेकिन, कालाडूंगी-बाजपुर रोड पर कार कंट्रोल खोकर पलट गई और करीब दस फीट नीचे खाई में गिर गई।

कार एक बड़े पेड़ से टकरा गई, जिससे आगे की सीट पर बैठे प्रदीप और पीछे की सीट पर बैठे राहुल गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद पहुंची पुलिस टीम ने सभी घायलों को पास के एक प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्रदीप और राहुल को मृत घोषित कर दिया।

इस बीच, खाई में गिरे डेढ़ साल के किट्टू और तीन साल के परी को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन दोनों ने दम तोड़ दिया। घायल ज्योति, विवेक और दीपांशु का इलाज चल रहा है। इस हादसे ने एक झटके में परिवार की खुशियां बिखेर दीं। राहुल के पिता गोरी शंकर ने बताया कि उनकी बेटी ज्योति की मन्नत पूरी होने के बाद ही यह ट्रिप प्लान किया गया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।

राहुल नंदग्राम के मॉडर्न पब्लिक स्कूल में क्लास 8 का स्टूडेंट था, जबकि उसका भाई विवेक क्लास 10 का स्टूडेंट था। कृष्णा नगर का रहने वाला दीपांशु भी उसी स्कूल में पढ़ता था। प्रदीप यादव नोएडा में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था।