उत्तराखंड में हुए सड़क हादसे ने उजाड़ा गाजियाबाद का परिवार, एक साथ उठी चार अर्थियां

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। उत्तराखंड में हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने गाजियाबाद के एक परिवार की खुशियां हमेशा के लिए छीन लीं। कालाढूंगी–बाजपुर रोड पर बृहस्पतिवार रात हुए हादसे में जान गंवाने वाले नंदग्राम निवासी प्रदीप यादव, उनकी दो मासूम बेटियों और साले का रविवार सुबह गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार कर दिया गया। रविवार तड़के करीब चार बजे चारों शव गाजियाबाद पहुंचे, जिसके बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हादसे में 28 वर्षीय प्रदीप यादव, उनकी तीन वर्षीय बेटी अनसुईया उर्फ परी, डेढ़ वर्षीय बेटी किट्टू और 18 वर्षीय साले राहुल यादव की मौत हो गई थी। जैसे ही शव नंदग्राम पहुंचे स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। सुबह स्वजन चारों शवों का अंतिम संस्कार करके आए। मासूम बेटियों की अर्थी देखकर हर आंख नम हो गई।

श्मशान घाट पर मौजूद लोगों की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। बृहस्पतिवार रात प्रदीप यादव अपने परिवार के साथ नैनीताल घूमने और नीब करौरी बाबा के दर्शन के लिए निकले थे। कालाढूंगी–बाजपुर रोड स्थित गडप्पू चेक पोस्ट के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर एक पेड़ से जा टकराई।