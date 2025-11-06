फर्जी मुठभेड़ मामले में कोर्ट के मांगने पर भी नहीं दी थाने की CCTV फुटेज, थानाध्यक्ष पर मुकदमे का आदेश

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। क्रासिंग रिपब्लिक थानाध्यक्ष के खिलाफ कोर्ट ने मांगने पर भी थाने की सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाने पर केस दर्ज करने का आदेश कोर्ट ने दिया है। आरोप है कि पुलिस ने 26 अक्टूबर को चार युवकों को फर्जी मुठभेड़ में गिरफ्तार करना दिखाया। आरोपितों ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उन्हें थाने से ही ले जाया गया था।

तकनीकी खराबी का दिया हवाला इसके बाद कोर्ट ने थाना प्रभारी को थाने की सीसीटीवी फुटेज पेश करने का आदेश दिया। पुलिस ने पहले तकनीकी कारण बताकर समय मांगा इसके बाद थाने में आने वाले लोगों की निजता और मुखबिरों की पहचान उजागर होने का हवाला दिया। इस तर्क को कोर्ट ने अस्वीकृत करते हुए क्रासिंग रिपब्लिक थानाध्यक्ष के खिलाफ कोर्ट में प्रकीर्ण वाद दर्ज करने का आदेश दिया है।