गाजियाबाद में बेरोजगार युवाओं के लिए 18 दिसंबर को वृहद रोजगार मेला होगा आयोजित
गाजियाबाद में बेरोजगार युवाओं के लिए 18 दिसंबर को वृहद रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। यह मेला आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज में सुबह 10 बजे शुरू होगा। विभिन् ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जिला सेवायोजन कार्यालय की ओर से बेरोजगार युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 18 दिसंबर को वृहद रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। जानकारी के अनुसार एक दिवसीय रोजगार मेला आरडी इंजीनियरिंग कालेज गाजियाबाद में सुबह 10 बजे से आयोजित होगा, जिसमें कंपनियों द्वारा विभिन्न पदों पर बेरोजगार अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।
इसमें रिलेशनशिप आफिसर, मैनेजर, एरिया सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन आपरेटर, क्वालिटी आपरेटर, एजेंट, सिटी करियर, एजेंट, बीमा सखी, आपरेटर्स प्रोडक्शन विभाग पदों के अलावा फ्रेशर के चयनित अभ्यर्थियों को 15 से 50 हजार मासिक वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा कंपनी की ओर से नि:शुल्क आवास एवं भोजन सुविधा भी प्रदान की जाएगी। इसके लिए rojgaarsangam.up.gov.in पोर्टल पर पंजीकरण कर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
कारखानों को लाइसेंस नवीनीकरण न कराने पर होगी कार्रवाई
कारखाना अधिनियम 1948 के तहत पंजीकृत कारखानों में बिना लाइसेंस संचालन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। सहायक निदेशक कारखाना कृपांशु गुप्ता ने बताया कि गाजियाबाद और हापुड़ जनपद में संचालित सभी कारखाना संचालक निर्धारित शुल्क जमा करने के बावजूद अपने कारखाने का लाइसेंस नवीनीकरण नहीं कराया वह नवीनीकरण करा लें।
उन्होंने बताया कि कई कारखानों द्वारा बिना वैध लाइसेंस के संचालन किया जा रहा है, जो कारखाना अधिनियम के प्रविधानों का उल्लंघन है। उन्होंने सभी संबंधित इकाइयों को निर्देशित किया है कि वे निवेश मित्र पोर्टल पर आनलाइन लाइसेंस नवीनीकरण कराते हुए अधिनियम का पालन करें। निर्धारित समय में नवीनीकरण न कराने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
शाहनवाज अली
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।