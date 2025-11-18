गाजियाबाद में बिजली विभाग का बड़ा बदलाव, 15 नवंबर से वर्टिकल सिस्टम लागू; अब हर काम के लिए अलग अधिकारी

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जोन एक और तीन में बिजली उपभोक्ताओं के लिए वर्टिकल व्यवस्था 15 नवंबर से लागू हो गई है। नई व्यवस्था के तहत हर काम के लिए अलग-अलग अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। उपभोक्ताओं को अब नए कनेक्शन, मीटरिंग, बिलिंग और शिकायत निवारण के लिए अलग-अलग अधिकारियों से संपर्क करना होगा।

जोन एक के अधीक्षण अभियंता अनिल कुमार सिंह ने बताया कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए कमला नेहरू नगर, प्रताप विहार, लाल कुआं और नेहरू नगर सबस्टेशनों पर सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन सहायता केंद्रों पर उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए चार कार्यकारी सहायकों की नियुक्ति की गई है। इसी तरह, नई व्यवस्था लागू होने के साथ ही कार्यकारी अभियंता के कार्यों का भी बंटवारा कर दिया गया है।

अब एक अधिकारी सबस्टेशनों के संचालन और रखरखाव की देखरेख करेगा, जबकि दूसरा बिजली आपूर्ति का प्रबंधन करेगा। इसी तरह सभी अधिकारियों के कार्यों का बंटवारा कर दिया गया है। बिजली निगम अधिकारियों के अनुसार, इस व्यवस्था से जवाबदेही सुनिश्चित होगी और उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित होगा।