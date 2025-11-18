गाजियाबाद में बिजली विभाग का बड़ा बदलाव, 15 नवंबर से वर्टिकल सिस्टम लागू; अब हर काम के लिए अलग अधिकारी
गाजियाबाद में बिजली उपभोक्ताओं के लिए वर्टिकल व्यवस्था लागू की गई है, जिसके तहत हर काम के लिए अलग-अलग अधिकारी नियुक्त हैं। नए कनेक्शन, मीटरिंग, बिलिंग और शिकायत निवारण के लिए उपभोक्ताओं को अलग-अलग अधिकारियों से संपर्क करना होगा। कमला नेहरू नगर, प्रताप विहार, लाल कुआं और नेहरू नगर सबस्टेशनों पर सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस व्यवस्था से जवाबदेही सुनिश्चित होगी और शिकायतों का त्वरित समाधान होगा।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जोन एक और तीन में बिजली उपभोक्ताओं के लिए वर्टिकल व्यवस्था 15 नवंबर से लागू हो गई है। नई व्यवस्था के तहत हर काम के लिए अलग-अलग अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। उपभोक्ताओं को अब नए कनेक्शन, मीटरिंग, बिलिंग और शिकायत निवारण के लिए अलग-अलग अधिकारियों से संपर्क करना होगा।
जोन एक के अधीक्षण अभियंता अनिल कुमार सिंह ने बताया कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए कमला नेहरू नगर, प्रताप विहार, लाल कुआं और नेहरू नगर सबस्टेशनों पर सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन सहायता केंद्रों पर उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए चार कार्यकारी सहायकों की नियुक्ति की गई है। इसी तरह, नई व्यवस्था लागू होने के साथ ही कार्यकारी अभियंता के कार्यों का भी बंटवारा कर दिया गया है।
अब एक अधिकारी सबस्टेशनों के संचालन और रखरखाव की देखरेख करेगा, जबकि दूसरा बिजली आपूर्ति का प्रबंधन करेगा। इसी तरह सभी अधिकारियों के कार्यों का बंटवारा कर दिया गया है। बिजली निगम अधिकारियों के अनुसार, इस व्यवस्था से जवाबदेही सुनिश्चित होगी और उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित होगा।
|क्र.सं.
|हेल्प डेस्क का स्थान (सबस्टेशन)
|कार्यकारी सहायक का नाम
|मोबाइल नंबर
|1
|कमला नेहरू नगर सबस्टेशन
|मनोज कुमार
|9193320119
|2
|नेहरू नगर सबस्टेशन
|अक्षय शर्मा
|9193320113
|3
|प्रताप विहार सबस्टेशन
|विजय तेवतिया
|9193320114
|4
|लाल कुआँ सबस्टेशन
|आशीष गुप्ता
|9193320112
|अधिकारी का पद एवं नाम
|मोबाइल नंबर
|मुख्य कर्तव्य
|पवन अग्रवाल
मुख्य अभियंता
|9193320000
|सभी कर्तव्य (सम्पूर्ण जोन के प्रभारी)
|अनिल कुमार सिंह
अधीक्षण अभियंता
|9193320111
|सभी कर्तव्य
|सुजीत सिंह
कार्यकारी अभियंता (शहर की ओर)
|9193320075
|33 केवी लाइनों और सबस्टेशनों का संचालन एवं रखरखाव
|सुनील कुमार
कार्यकारी अभियंता (दक्षिण की ओर)
|9193320360
|सभी उपभोक्ताओं के लिए बिजली आपूर्ति का प्रबंधन
|ऐश्वर्या सिंह
अधिशासी अभियंता
|9193320190
|सभी उपभोक्ताओं के लिए बिजली आपूर्ति का प्रबंधन
|विवेक सिंह
अधिशासी अभियंता
|9193320155
|निवेश मित्र, झटपट पोर्टल, मीटरिंग आदि का प्रबंधन
|स्पर्श आर्य
अधिशासी अभियंता
|9193320160
|बिलिंग, लोड शिफ्टिंग, एमआरआई एवं कैश काउंटर का प्रबंधन
|विकास सिंह
अधिशासी अभियंता
|9193320101
|छापेमारी, बिजली मित्र पोर्टल, एडमिन, शिकायत निवारण आदि
