    गाजियाबाद विद्युत निगम की बल्ले-बल्ले, पहले हफ्ते में एक करोड़ से ज्यादा की हुई कमाई

    By Lakshay Chaudhary Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 08:35 AM (IST)

    गाजियाबाद में बिजली बिल राहत योजना के पहले सप्ताह में विद्युत निगम ने एक करोड़ 22 लाख रुपये से अधिक का राजस्व संग्रह किया। इस योजना का उद्देश्य लंबित ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जिले में बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से एक दिसंबर से शुरु हुई बिजली बिल राहत योजना में सात दिसंबर तक एक करोड़ 22 लाख से अधिक का राजस्व जमा किया गया है। इस योजना का उद्देश्य लंबित बिल वाले नेवर पेड और लान्ग अनपेड उपभोक्ताओं को बकाये से मुक्ति दिलाना है।

    मुख्य अभियंता नरेश कुमार भारती ने बताया कि सात दिसंबर तक जिले के तीनों जोन में 1317 उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया है। उन्होंने बताया कि एक सप्ताह में जोन प्रथम में 38, जोन द्वितीय में 1,268 और जोन तृतीय में 11 उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया है। पहली बार उपभोक्ताओं को ब्याज माफी के साथ-साथ मूल धनराशि में भी छूट प्रदान की जा रही है।

    विद्युत निगम के अनुसार पहले चरण (एक-31 दिसंबर) तक उपभोक्ताओं को ब्याज पूरी तरह माफ किया जाएगा, साथ ही मूल धनराशि पर 25 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। दूसरे चरण (एक-31 जनवरी) में 20 प्रतिशत, जबकि तीसरे चरण (एक-28 फरवरी) में 15 प्रतिशत मूल राशि की छूट का प्रावधान किया गया है।

    निगम का कहना है कि इस योजना के जरिए जिले में 23 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं जिले में 13,608 ऐसे उपभोक्ता हैं, जो चोरी करते पाए जाने पर एफआइआर करने के बाद जुर्माना जमा नहीं कर सके हैं। ऐसे उपभोक्ताओं से निगम को 86 करोड़ से अधिक का राजस्व वसूलना बाकी है।