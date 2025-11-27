Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजियाबाद: कविनगर में बुजुर्ग दंपति से लूट की कोशिश, विरोध करने पर चाकू मारकर किया घायल

    By Neeraj Tiwari Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 05:40 PM (IST)

    गाजियाबाद के कविनगर में एक बुजुर्ग दंपति के साथ लूटपाट की कोशिश की गई। विरोध करने पर बदमाशों ने दंपति पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। दंपति का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    चाकू लगने से बुजुर्ग 75 वर्षीय नरेंद्र शर्मा और उनकी 72 वर्षीय पत्नी मधु शर्मा घायल हो गए। जागरण

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। कविनगर में आज दोपहर करीब साढ़े तीन बजे बाइक सवार दो बदमाशों ने एक घर में घुसकर बुजुर्ग दंपति से लूट का प्रयास किया। बदमाशों ने विरोध करने पर दोनों को चाकू मारकर घायल कर दिया। चाकू लगने से बुजुर्ग 75 वर्षीय नरेंद्र शर्मा और उनकी 72 वर्षीय पत्नी मधु शर्मा घायल हुई हैं। शोर मचाने पर बदमाश फरार हो गए। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस मौके पर जांच कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें