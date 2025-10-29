Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    गाजियाबाद वालों के लिए गुड न्यूज, हिंडन एयरपोर्ट समेत इन तीन रूटों पर चलेंगी ई-बसें

    By Rahul Kumar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 09:41 AM (IST)

    गाजियाबाद में हिंडन एयरपोर्ट सहित तीन रूटों पर ई-बसें चलाने की तैयारी है। ग्रीन सेल कंपनी को सर्वे का जिम्मा सौंपा गया है। जनप्रतिनिधियों ने वेव सिटी, मसूरी और मधुबन बापूधाम से दिलशाद गार्डन और हिंडन एयरपोर्ट के लिए ई-बसों की मांग की है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। जिले में हिंडन एयरपोर्ट सिविल टर्मिनल समेत तीन रूटों पर ई-बसों का संचालन करने की तैयारी की जा रही है। रूटों का सर्वे करने की जिम्मेदारी ग्रीन सेल कंपनी को जिम्मेदारी सौंपी है। गाजियाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक केसरी नंदनी चौधरी का कहना है कि जल्द से जल्द सर्वे कर रिपोर्ट मांगी गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रिपोर्ट आने पर इन रूटों पर ई-बसों के संचालन का फैसला लिया जाएगा। शहर में नगर विकास विभाग के पास 50 ई-बसें हैं। हालांकि इनमें से कुछ बसों की बैटरी खराब होने के कारण उनका संचालन नहीं हो पा रहा है। इसके लिए मुख्यालय को पत्र लिखा गया है।

    प्रबंध निदेशक ने बताया कि जनप्रतिनियों ने वेव सिटी से दिलशाद गार्डन, मसूरी से दिलशाद गार्डन व मधुबन बापूधाम से हिंडन एयरपोर्ट टर्मिनल के लिए ई-बसों के चलाने की मांग की है। जल्द ही इन रूटों का सर्वे शुरू कर दिया जाएगा।

    इसमें देखा जाएगा कि जिन रूटों पर बसों का संचालन किया जाना है, उन रूटों पर किसी तरह की परेशानी तो नहीं होगी। यात्री मिलने की संभावना कितनी है। रोजाना यहां से कितने यात्री अभी आटो व निजी बसों से सफर कर रहे हैं।

    ये रूट किए गए हैं प्रस्तावित

    • वेव सिटी सेक्टर-पांच से दिलशाद गार्डन वाया आरटीओ, विवेकानंद नगर व मोहननगर।
    • मसूरी से दिलशाद गार्डन वाया डासना, वेव सिटी, बम्हैटा, डायमंड फ्लाइओवर, हापुड़ चुंगी, पुराना बस अड्डा, मोहननगर।
    • मधुबन बापूधाम से हिंडन एयरपोर्ट टर्मिनल वाया गोविंदपुरम, पुलिस लाइन, हापुड़ चुंगी, पुराना बस अड्डा, मोहननगर, राजेंद्र नगर।