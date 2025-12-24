गाजियाबाद को जाम मुक्त बनाने के लिए होगा ड्रोन सर्वे, निगम ने चिन्हित किए 5 प्रमुख स्थान

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। नगर निगम ने शहर को जाम मुक्त बनाने की कवायद तेज कर दी है। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक के निर्देश पर नगर निगम टीम द्वारा पांच प्रमुख स्थलों पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। इनमें मालीवाडा चौक सिटी जोन, काला पत्थर इंदिरापुरम, सीआइएसफ चौक इंदिरापुरम, चौधरी मोड़ सिटी जोन, नागद्वार मोहन नगर जोन को शामिल किया गया है।

वायु गुणवत्ता सुधार के लिए जहां सड़कों को धूल मुक्त बनाया जा रहा है वहीं एयर पॉल्यूशन एक्शन ग्रुप के द्वारा सड़कों को जाम मुक्त बनाकर भी वायु गुणवत्ता सुधार के लिए कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। पहले चरण में पांच प्रमुख स्थलों का चयन किया गया है। जिसमें मालीवाडा चौक और काला पत्थर रोड पर कार्रवाई प्रारंभ करते हुए ड्रोन सर्वे कराया जाएगा।

इसके उपरांत उक्त स्थलों की जाम की समस्या को समझते हुए समाधान की कार्रवाई की जाएगी। जाम वाली सड़कों पर आवश्यक कट या आवश्यक यू टर्न बनाए जाने हैं या अवैध अतिक्रमण को समाप्त करते हुए रेहड़ी पटरी को व्यवस्थित करने का कार्य किया जाना है।

इसका निर्णय लेने से पूर्व ड्रोन सर्वे कराया जाना जरूरी है। जिसकी कार्रवाई शुरू की जाएगी। मालीवाडा चौक तथा काला पत्थर रोड के 500 मीटर चारों तरफ ड्रोन सर्वे के माध्यम से वास्तविकता की जानकारी सामने आएगी तथा यातायात विभाग से भी समन्वय स्थापित करते हुए टीम उक्त स्थलों को जाम मुक्त करने पर कार्य करेगी।