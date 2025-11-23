नगर निगम ने बढ़ाया डॉग बंध्याकरण और रजिस्ट्रेशन अभियान, हर महीने 1500 से ज्यादा ऑपरेशन

गाजियाबाद नगर निगम ने कुत्तों की बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने के लिए डॉग बंध्याकरण और रजिस्ट्रेशन अभियान को तेज कर दिया है। निगम अब हर महीने 1500 से ज्यादा कुत्तों का बंध्याकरण करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। इसके साथ ही, पालतू कुत्तों के पंजीकरण पर भी जोर दिया जा रहा है ताकि उनकी पहचान और स्वास्थ्य की निगरानी की जा सके। नागरिकों से सहयोग की अपील की गई है।

कुत्तों का रजिस्ट्रेशन तेज।