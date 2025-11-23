Language
    नगर निगम ने बढ़ाया डॉग बंध्याकरण और रजिस्ट्रेशन अभियान, हर महीने 1500 से ज्यादा ऑपरेशन

    By Hasin Shahjama Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 03:22 AM (IST)

    गाजियाबाद नगर निगम ने कुत्तों की बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने के लिए डॉग बंध्याकरण और रजिस्ट्रेशन अभियान को तेज कर दिया है। निगम अब हर महीने 1500 से ज्यादा कुत्तों का बंध्याकरण करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। इसके साथ ही, पालतू कुत्तों के पंजीकरण पर भी जोर दिया जा रहा है ताकि उनकी पहचान और स्वास्थ्य की निगरानी की जा सके। नागरिकों से सहयोग की अपील की गई है।

    कुत्तों का रजिस्ट्रेशन तेज।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। नगर निगम द्वारा शहर के दो एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर (एबीसी) का संचालन किया जा रहा है। इनमें प्रति माह 1500 से अधिक कुत्तों का बंध्याकरण किया जा रहा है। एंटी रेबीज वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है। डग रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है।

    आरडब्ल्यूए पदाधिकारी तथा पार्षदों के साथ मिलकर डॉग रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। तीसरे एबीसी सेंटर जल्द शुरू करने की तैयारी की जा रही है। उप मुख्य पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डा. अनुज ने बताया कि नगर निगम घर-घर जाकर डाग रजिस्ट्रेशन कर रहा है। निगम की टीम सोसायटी में जाकर भी डाग रजिस्ट्रेशन।

    नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक द्वारा बताया गया 311 एप तथा जीएससी पेट एप के माध्यम से सरलता से डाग रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। बंध्याकरण के लिए लोग 91 96509 34500 पर काल कर सकते हैं।