गाजियाबाद में कुत्तों के आतंक से लोग परेशान, बोले- सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए हैं तैयार

पति को कुत्तों ने काफी बुरी तरह घायल कर दिया था। हाथ का आपरेशन कराना पड़ा था। हड्डी टूट गई थी और प्लेट डलवानी पड़ी थी। शरीर पर काफी ज्यादा टांके आए थे। जून से अब तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए हैं। जरूरत पड़ी तो मेरे पति सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए तैयार हैं। कुत्तों की समस्या का समाधान होना चाहिए।



