गाजियाबाद में खूंखार कुत्तों का आतंक जारी, 30 दिन में 1392 लोगों का काटा 

जागरण संवाददाता,गाजियाबाद। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बेशक नगर निगम द्वारा कोई शेल्टर होम तैयार नहीं किया गया है। आदेश के अनुसार चार सप्ताह का समय बीत गया है। नगर निगम खूंखार कुत्तों को ट्रेस करने के लिये स्थानों का चयन करने में जरूर लगा हुआ है। नगर निगम का दावा है कि मेवला अगरी गांव में शेल्टर होम के लिए जमीन चिन्हित की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसी क्रम में खूंखार कुत्तों का आतंक जारी है। 30 दिन में 1392 लोगों का कुत्तों ने काटकर घायल किया है। सबसे अधिक 877 लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा है। 515 लोगों को पालतू कुत्तों ने काटा है। कुत्तों के साथ बिल्ली और बंदरों से भी लोग डर रहे हैं। एक महीने में 287 लोगों काे बिल्लियों ने काटा है।

इस अवधि में 464 लोगों को बंदरों ने और 66 लोगों को चूहे ने काटा है। 47 लोगों को जख्मी होने पर एआरवी के अलावा एआरएस भी लगाया गया है। जिला एमएमजी अस्पताल की एआरवी रिपोर्ट के अनुसार कुल 2209 लोगों ने एंटी रेबीज वैक्सीन की पहली डोज लगवाई लेकिन दूसरी डोज लगवाने केवल 1430 लोग ही पहुंचे। 779 डोज लगवाने नहीं पहुंचे। तीसरी डोज लगवाने 1390 लोग ही पहुंचे।