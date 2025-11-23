मोटी पगार लेकर सर्जरी न करने वाले डॉक्टरों की बन रही 'कुंडली', 8 चिकित्सकों की कार्यशैली देखकर डीएम हो गए हैरान

मदन पांचाल, गाजियाबाद। केंद्र और प्रदेश सरकार चिकित्सकों को दिल खोलकर मोटी पगार दे रही है। सुविधाओं की भी कोई कमी नहीं हैं लेकिन मोटी पगार लेने के बाद भी चिकित्सक सर्जरी के नाम पर आंख चुरा रहे हैं। पहली बार स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे कामचोर चिकित्सकों की कुंडली बनाकर जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में डीएम के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद चिकित्सकों का तनाव बढ़ गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पहले चरण में 32 चिकित्सकों की सर्जरी संबंधित कुंडली बनाकर समिति के सामने रखी गई है। इनमें से आठ चिकित्सकों का काम देखकर डीएम भी चौक गये। इनमें से एक चिकित्सक ने अप्रैल से अब तक केवल दो सर्जरी ही की हैं,जो बेहद चिंताजनक है।

साहब मेरी रिपोर्ट तो शामिल हीं नहीं की गई समिति के समक्ष जिला संयुक्त अस्पताल के सीएमएस सर्जन डॉ. संजय गुप्ता द्वारा की गईं सर्जरी की रिपोर्ट मजबूती से रखी गई। जबकि जिला एमएमजी अस्पताल के सीएमएस ईएनटी सर्जन डॉ.राकेश कुमार और संयुक्त अस्पताल के सीएमएस आई सर्जन डॉ. अतुल आनंद की सर्जरी की रिपोर्ट पीपीटी में नहीं जोड़ी गई।

रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान संयुक्त अस्पताल के सीएमएस ने खुद ही कहा कि मेरी रिपोर्ट तो शामिल ही नहीं की गई। सीडीओ द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि सभी चिकित्सकों की सर्जरी का पूरा विवरण समिति के समक्ष अनिवार्य रूप से रखा जाये।