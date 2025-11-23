Language
    मोटी पगार लेकर सर्जरी न करने वाले डॉक्टरों की बन रही 'कुंडली', 8 चिकित्सकों की कार्यशैली देखकर डीएम हो गए हैरान

    By Madan Panchal Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 08:55 AM (IST)

    गाजियाबाद में स्वास्थ्य विभाग ने सर्जरी से बचने वाले चिकित्सकों की कुंडली डीएम के सामने रखी, जिससे चिकित्सकों में तनाव है। 32 चिकित्सकों की रिपोर्ट में से 8 का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। एक चिकित्सक ने अप्रैल से अब तक केवल दो सर्जरी की हैं। सर्जरी कम करने वाले चिकित्सकों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं और सुधार न होने पर कार्रवाई की जाएगी।

    सांकेतिक तस्वीर

    मदन पांचाल, गाजियाबाद। केंद्र और प्रदेश सरकार चिकित्सकों को दिल खोलकर मोटी पगार दे रही है। सुविधाओं की भी कोई कमी नहीं हैं लेकिन मोटी पगार लेने के बाद भी चिकित्सक सर्जरी के नाम पर आंख चुरा रहे हैं। पहली बार स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे कामचोर चिकित्सकों की कुंडली बनाकर जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में डीएम के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद चिकित्सकों का तनाव बढ़ गया है।

    पहले चरण में 32 चिकित्सकों की सर्जरी संबंधित कुंडली बनाकर समिति के सामने रखी गई है। इनमें से आठ चिकित्सकों का काम देखकर डीएम भी चौक गये। इनमें से एक चिकित्सक ने अप्रैल से अब तक केवल दो सर्जरी ही की हैं,जो बेहद चिंताजनक है।

    साहब मेरी रिपोर्ट तो शामिल हीं नहीं की गई

    समिति के समक्ष जिला संयुक्त अस्पताल के सीएमएस सर्जन डॉ. संजय गुप्ता द्वारा की गईं सर्जरी की रिपोर्ट मजबूती से रखी गई। जबकि जिला एमएमजी अस्पताल के सीएमएस ईएनटी सर्जन डॉ.राकेश कुमार और संयुक्त अस्पताल के सीएमएस आई सर्जन डॉ. अतुल आनंद की सर्जरी की रिपोर्ट पीपीटी में नहीं जोड़ी गई।

    रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान संयुक्त अस्पताल के सीएमएस ने खुद ही कहा कि मेरी रिपोर्ट तो शामिल ही नहीं की गई। सीडीओ द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि सभी चिकित्सकों की सर्जरी का पूरा विवरण समिति के समक्ष अनिवार्य रूप से रखा जाये।

    इन चिकित्सकों की सर्जरी की रिपोर्ट देखकर अधिकारी चौक गए 

    चिकित्सक हॉस्पिटल सर्जन सर्जरी
    डॉ. सुनील कुमार संयुक्त अस्पताल डूंडाहेडा ईएनटी 2
    डॉ. मदन लाल जिला एमएमजी अस्पताल आई 4
    डॉ. नदीम संयुक्त अस्पताल लोनी आई 15
    डॉ. मदन लाल संयुक्त अस्पताल डूंडाहेडा आई 8
    डॉ. मनीष मित्तल सीएचसी डासना सामान्य 10
    डॉ. सुषमा शर्मा संयुक्त अस्पताल डूंडाहेडा स्त्री रोग 15
    डॉ. एके सिंह जिला संयुक्त अस्पताल आर्थो 46
    डॉ. एसएन सिंह जिला संयुक्त अस्पताल आर्थो 28

    यहां होते हैं आंखों के ऑपरेशन

    • जिला एमएमजी
    • संयुक्त अस्पताल
    • 50 बेडेड डूंडाहेडा
    • 50 बेडेड लोनी
    • सीएचसी मुरादनगर
    • सीएचसी मोदीनगर
    • सीएचसी लोनी
    • सीएचसी डासना
    • पीएचसी भोजपुर

    वित्त वर्ष 2024-25 में अंधता निवारण को लेकर किये गये आंखों के ऑपरेशन का विवरण

    संस्था लक्ष्य प्रगति प्रतिशत
    सरकारी अस्पताल 7179 867 12
    एनजीओ 7179 5689 79
    प्राइवेट अस्पताल 21537 2061 10
    कुल 35895 8626 24

    वित्त वर्ष 2025-26 में अंधता निवारण को लेकर किये गये आंखों के ऑपरेशन का विवरण

    संस्था लक्ष्य प्रगति प्रतिशत
    सरकारी अस्पताल 12615 799 6
    एनजीओ 12615 5566 44
    प्राइवेट अस्पताल 37844 5279 14
    कुल 63074 11644 18

    सर्जरी कम करने वाले चिकित्सकों को रिपोर्ट के आधार पर नोटिस जारी किया जा रहा है। सुधार न होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी जायेगी।




    - डॉ. अखिलेश मोहन,सीएमओ