    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'दफ्तर में कुर्सी तोड़ने से नहीं चलेगा काम, फील्ड में निकलकर करें काम'; कानूनगो को गाजियाबाद डीएम ने लगाई फटकार

    By Vikas Verma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 07:54 AM (IST)

    गाजियाबाद के डीएम ने कानूनगो को फटकार लगाते हुए कहा कि दफ्तर में कुर्सी तोड़ने से काम नहीं चलेगा, फील्ड में जाकर काम करना होगा। उन्होंने फील्ड में सक्रिय रहकर जनता की समस्याओं का समाधान करने पर जोर दिया और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।

    संपूर्ण समाधान दिवस में चकराेड़ कब्जामुक्त नहीं होने पर कानूनगो को निर्देश देते डीएम। जागरण

    जागरण संवाददाता, मोदीनगर। मोदीनगर तहसील में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ, जिसमें डीएम गाजियाबाद रविंद्र कुमार मांदड़ ने लोगों की शिकायतें सुनीं। इस दौरान खेत में चकरोड पर कब्जे की शिकायत लेकर युवक पहुंचा। यह मामला एक साल से लंबित था। इसपर डीएम ने संबंधित कानूनगो को मौके पर बुलाया और फटकार लगाई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा दफ्तर में कुर्सी तोड़ने से काम नहीं चलेगा, फील्ड में निकलकर काम करना होगा। एक साल से सरकारी चकरोड पर कब्जा है लेकिन किसी को शर्म तक नहीं है। उन्होंने कहा कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। यह अंतिम चेतावनी है।सरकारी जमीन पर किसी सूरत में कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा

    महीने के पहले व तीसरे शनिवार को तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित होता है। जिसमें पुलिस-प्रशासनिक अधिकारी जनसुनवाई करते हैं। सुबह करीब साढ़े 11 बजे डीएम गाजियाबाद पहुंचे और सुनवाई शुरू की। इस दौरान नंगला अमीरपुर से जयकरन ने मंदिर की जमीन पर प्रधान द्वारा कब्जे का आरोप लगाया। इसपर डीएम ने जांच कमेटी गठित की, जिसमें डीपीआरओ, लेखपाल व भोजपुर थाना प्रभारी को रखा गया।

    इस दौरान राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी भी पहुंचें। उन्होंने कहा कि रजवाहों की सफाई में लापरवाही बरतीं जा रही है। जगह-जगह रजवाहे गंदगी से अटे हुए हैं। इसपर डीएम ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को बुलाकर जरूरी निर्देश दिये। गदाना की महिला ने मारपीट के मामले में गिरफ्तारी नहीं होने का आरोप लगाते हुए शिकायत दी। जिसपर पुलिस को निर्देश दिये।

    संपूर्ण समाधान दिवस दोपहर दो बजे तक जारी रहा। इस दौरान 103 शिकायतें आई, जिनमें चार का मौके पर समाधान कराया गया। शेष शिकायतें संबंधित विभाग के अधिकारियों काे प्रेषित कर जल्द से जल्द निस्तारण के आदेश दिये गए।

    डीएम सर...नगरपालिका रोज पकड़ रही है बंदर

    संपूर्ण समाधान दिवस में स्थानीय लोगों ने बंदरों की समस्या का मुद्दा भी डीएम के सामने उठाया। बंदरों के आतंक को लेकर शिकायती पत्र भी दिया। इसपर डीएम ने नगरपालिका मोदीनगर के ईओ को बुलाया। ईओ बोले..डीएम सर रोजाना 20 से 25 बंदर पकड़े जा रहे हैं। अलग-अलग कालोनियों में अभियान चालू है। उन्होंने डीएम को अभियान के फोटो भी दिखाए। डीएम ने कहा कि टीम काम कर रही हैं। जल्द लोगों को बंदरों की समस्या से निजात मिलेगी।