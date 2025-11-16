'दफ्तर में कुर्सी तोड़ने से नहीं चलेगा काम, फील्ड में निकलकर करें काम'; कानूनगो को गाजियाबाद डीएम ने लगाई फटकार

जागरण संवाददाता, मोदीनगर। मोदीनगर तहसील में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ, जिसमें डीएम गाजियाबाद रविंद्र कुमार मांदड़ ने लोगों की शिकायतें सुनीं। इस दौरान खेत में चकरोड पर कब्जे की शिकायत लेकर युवक पहुंचा। यह मामला एक साल से लंबित था। इसपर डीएम ने संबंधित कानूनगो को मौके पर बुलाया और फटकार लगाई।

उन्होंने कहा दफ्तर में कुर्सी तोड़ने से काम नहीं चलेगा, फील्ड में निकलकर काम करना होगा। एक साल से सरकारी चकरोड पर कब्जा है लेकिन किसी को शर्म तक नहीं है। उन्होंने कहा कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। यह अंतिम चेतावनी है।सरकारी जमीन पर किसी सूरत में कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा

महीने के पहले व तीसरे शनिवार को तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित होता है। जिसमें पुलिस-प्रशासनिक अधिकारी जनसुनवाई करते हैं। सुबह करीब साढ़े 11 बजे डीएम गाजियाबाद पहुंचे और सुनवाई शुरू की। इस दौरान नंगला अमीरपुर से जयकरन ने मंदिर की जमीन पर प्रधान द्वारा कब्जे का आरोप लगाया। इसपर डीएम ने जांच कमेटी गठित की, जिसमें डीपीआरओ, लेखपाल व भोजपुर थाना प्रभारी को रखा गया।

इस दौरान राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी भी पहुंचें। उन्होंने कहा कि रजवाहों की सफाई में लापरवाही बरतीं जा रही है। जगह-जगह रजवाहे गंदगी से अटे हुए हैं। इसपर डीएम ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को बुलाकर जरूरी निर्देश दिये। गदाना की महिला ने मारपीट के मामले में गिरफ्तारी नहीं होने का आरोप लगाते हुए शिकायत दी। जिसपर पुलिस को निर्देश दिये।