गाजियाबाद में दिवाली-छठ को लेकर प्रशासन अलर्ट, डीएम ने कहा- बाजार के आसपास न लगे जाम 

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। आने वाले दिनों में धनतेरस दीपावली, गोवर्धन और छठ पर्व है। त्योहारों को भव्यता के साथ सुरक्षित तरीके से मनाया जाए। नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी विभाग के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन करें, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न हो। यह निर्देश जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने सोमवार को लोहिया नगर में शहर के लोगों और अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से आयोजित बैठक में दिए। प्रशासन द्वारा आयोजित बैठक को शहरवासियों ने सराहते हुए इसे अच्छा कदम बताया है।

जिलाधिकारी ने शहरवासियों से त्योहारों के मद्देनजर की गई तैयारियों में किस तरह की कमी है, इसके बारे में पूछा और कमियों को दूर करने के लिए सुझाव भी लिए। व्यापारी संजय शर्मा ने बताया कि दीपावली के पर्व पर आग लगने की घटनाएं होती हैं। इसको रोकने के लिए उचित इंतजाम किए जाने चाहिए। शहर में सजावट के लिए सड़कों से लेकर घरों तक पर जो लाइटें लगाई जा रही हैं, उनकी टेपिंग अच्छे से हो।

व्यापारी नेता प्रीतम लाल ने शहर में जाम की समस्या का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जीटी रोड, अंबेडकर रोड पर जाम की समस्या के कारण लोगों के आवागमन में परेशानी हो रही है। पुलिस और प्रशासन को जाम की समस्या को दूर कराने के इंतजाम करने चाहिए। पुरबिया जनकल्याण परिषद की राष्ट्रीय अध्यक्ष रीता सिंह ने कहा कि छठ पर्व जिले में लाखों की संख्या में लोग मनाते हैं। अब तक हरनंदी नदी की सफाई नहीं की गई है, घाटों के किनारे पर गंदगी है। यदि समय पर सफाई नहीं की गई तो समस्या का सामना करना पड़ेगा।

संगठन के राष्ट्रीय महासचिव ने हरनंदी नदी में 23 अक्टूबर तक हरिद्वार से पर्याप्त मात्रा में पानी छुड़वाने की मांग की है, इसके अलावा नहरों के किनारे बने घाटों पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की मांग की। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में तीन दिन तक विशेष अभियान चलाकर सफाई सुनिश्चित की जाए। जाम की समस्या को दूर करने के लिए अस्थायी पार्किंग स्थल बनाए जाएं। जरूरत हो तो वन-वे सिस्टम काे लागू कर ट्रैफिक मैनेजमेंट को बेहतर किया जाए।