गाजियाबाद में धनतेरस पर बाजार में हुई धनवर्षा, GST दर में कमी का वाहनों की खरीद पर मिला लाभ

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। धनतेरस के पर्व के मद्देनजर जिले में सुबह से ही बाजारों में भीड़ देखने को मिली। बर्तन बाजार, सराफा बाजार, वाहनों के शोरूम पर सुबह से ही खरीदारों का आना शुरू हुआ जो कि रात तक लगा रहा है। एक तरफ बाजार में जमकर धनवर्षा हुई तो दूसरी तरफ जीएसटी में कमी का भी लोगों को लाभ मिला है।

खासतौर पर वाहनों की खरीद पर लोगों को आठ हजार से 1.50 लाख रुपये तक का फायदा मिला है। हालांकि वाहनों की खरीद के लिए कई शोरूम पर रविवार को अधिक बुकिंग है। इसकी वजह है कि लोग शनिवार को लोहे के सामान वाहन इत्यादि की खरीदारी करना कम पसंद करते हैं।



धनतेरस के अवसर पर खरीदारी करना शुभ माना जाता है। ऐसे में लोग अपनी पसंद का सामान खरीदने के लिए धनतेरस के पर्व का इंतजार करते हैं। खासतौर पर वाहन, ज्वेलरी और बर्तन खरीदने के लिए लोग इस दिन दुकानों पर ज्यादा आते हैं। यही वजह रही कि वाहनों की खरीद के लिए लोगों ने एडवांस में बुकिंग कर रखी थी, जिससे कि उनको धनतेरस के पर्व के अवसर पर वाहनों की खरीद में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

कुछ ग्राहक ऐसी भी रहे, जिनको शोरूम पर मनचाही कारों का स्टाक खत्म होने के कारण परेशानी हुई तो उन्होंने वाहन की खरीद के लिए बुकिंग धनतेरस के अवसर पर करा ली है। लोहिया नगर स्थित शिवा आटो कार के सेल्स मैनेजर योगेश वत्स ने बताया कि धनतेरस शनिवार और रविवार को होने के कन्फ्यूजन के कारण शनिवार को कम लोगों ने वाहन खरीदा है, रविवार को तीन गुना से अधिक वाहनों की बुकिंग हो रखी है।

ज्वेलस एम्पोरियम ज्वैलर्स के पार्टनर मोहित कुमार गोयल ने बताया कि शुक्रवार को सोने और चांदी के दाम में गिरावट आई। चांदी के दाम में दस हजार रुपये प्रतिकिलो और सोने के दाम में तीन हजार रुपये तक गिरावट हुई, इसका फायदा शनिवार को धनतेरस के अवसर पर आभूषण खरीदने वाले लोगों को मिला है।