Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    गाजियाबाद में धनतेरस पर बाजार में हुई धनवर्षा, GST दर में कमी का वाहनों की खरीद पर मिला लाभ

    By Abhishek Singh Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 07:08 AM (IST)

    गाजियाबाद में धनतेरस पर बाजारों में खूब रौनक रही। जीएसटी दर में कमी आने से वाहनों की बिक्री में भारी उछाल आया, जिससे बाजार में धनवर्षा हुई। लोगों ने सोने-चांदी के आभूषण और बर्तन आदि की भी जमकर खरीदारी की। त्योहार के चलते बाजार में उत्साह का माहौल रहा।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। धनतेरस के पर्व के मद्देनजर जिले में सुबह से ही बाजारों में भीड़ देखने को मिली। बर्तन बाजार, सराफा बाजार, वाहनों के शोरूम पर सुबह से ही खरीदारों का आना शुरू हुआ जो कि रात तक लगा रहा है। एक तरफ बाजार में जमकर धनवर्षा हुई तो दूसरी तरफ जीएसटी में कमी का भी लोगों को लाभ मिला है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खासतौर पर वाहनों की खरीद पर लोगों को आठ हजार से 1.50 लाख रुपये तक का फायदा मिला है। हालांकि वाहनों की खरीद के लिए कई शोरूम पर रविवार को अधिक बुकिंग है। इसकी वजह है कि लोग शनिवार को लोहे के सामान वाहन इत्यादि की खरीदारी करना कम पसंद करते हैं।

    धनतेरस के अवसर पर खरीदारी करना शुभ माना जाता है। ऐसे में लोग अपनी पसंद का सामान खरीदने के लिए धनतेरस के पर्व का इंतजार करते हैं। खासतौर पर वाहन, ज्वेलरी और बर्तन खरीदने के लिए लोग इस दिन दुकानों पर ज्यादा आते हैं। यही वजह रही कि वाहनों की खरीद के लिए लोगों ने एडवांस में बुकिंग कर रखी थी, जिससे कि उनको धनतेरस के पर्व के अवसर पर वाहनों की खरीद में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

    कुछ ग्राहक ऐसी भी रहे, जिनको शोरूम पर मनचाही कारों का स्टाक खत्म होने के कारण परेशानी हुई तो उन्होंने वाहन की खरीद के लिए बुकिंग धनतेरस के अवसर पर करा ली है। लोहिया नगर स्थित शिवा आटो कार के सेल्स मैनेजर योगेश वत्स ने बताया कि धनतेरस शनिवार और रविवार को होने के कन्फ्यूजन के कारण शनिवार को कम लोगों ने वाहन खरीदा है, रविवार को तीन गुना से अधिक वाहनों की बुकिंग हो रखी है।

    ज्वेलस एम्पोरियम ज्वैलर्स के पार्टनर मोहित कुमार गोयल ने बताया कि शुक्रवार को सोने और चांदी के दाम में गिरावट आई। चांदी के दाम में दस हजार रुपये प्रतिकिलो और सोने के दाम में तीन हजार रुपये तक गिरावट हुई, इसका फायदा शनिवार को धनतेरस के अवसर पर आभूषण खरीदने वाले लोगों को मिला है।

    हालांकि, इस समय सोने और चांदी के दाम आसमान पर हैं। ऐसे में लोगों ने कम वजन वाले आभूषणों की खरीद को अधिक प्राथमिकता दी। सराफा एसोसिएशन के पदाधिकारी गौरव गर्ग ने बताया कि इस बार धनतेरस के अवसर पर सोने के साथ चांदी की भी खरीद खूब अधिक हुई है। शहर में 50 कराेड़ रुपये से अधिक के आभूषण की बिक्री का अनुमान है।