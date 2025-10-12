Ghaziabad News: राजनगर एक्सटेंशन में आवंटित 250 करोड़ की राशि से बिछेगा सड़कों का जाल, सुधरेगा यातायात

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद के विकास कार्यों को गति देने के लिए शासन ने बड़ी पहल की है। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को अस्थापना निधि से लगभग करीब 250 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इस राशि का उपयोग शहर में चल रहे चार प्रमुख बुनियादी परियोजनाओं के विकास में किया जाएगा।

उक्त जानकारी देते हुए जीडीए वीसी अतुल वत्स ने बताया कि समग्र विकास योजना के तहत प्राधिकरण की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया था। इसके बाद मुख्यमंत्री के समक्ष विभिन्न कार्ययोजनाओं को प्रदर्शित किया गया। इसमें मुख्य रूप से राजनगर एक्सटेंशन के एलिवेटेड रोड पर दिल्ली जाने और दिल्ली से वसुंधरा व इंदिरापुरम उतरने के लिए स्लिप रोड का निर्माण का प्रस्ताव शामिल था।

शासन ने इसके लिए 200 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। यह परियोजना पूरी होने पर सिद्धार्थ विहार, वसुंधरा और इंदिरापुरम के लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। अब तक एलिवेटेड रोड से इन क्षेत्रों में उतरने की सुविधा नहीं थी, जिससे लोगों को लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। शासन की ओर से इस स्लिप रोड परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट को एक सप्ताह में मांगा गया है। ताकि निधि का आवंटन जारी किया जा सके।