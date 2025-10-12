Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Ghaziabad News: राजनगर एक्सटेंशन में आवंटित 250 करोड़ की राशि से बिछेगा सड़कों का जाल, सुधरेगा यातायात

    By Shahnawaz Ali Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 06:38 AM (IST)

    गाजियाबाद में विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए शासन ने जीडीए को लगभग 250 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस राशि का उपयोग राजनगर एक्सटेंशन में एलिवेटेड रोड पर स्लिप रोड के निर्माण सहित चार प्रमुख परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। इस परियोजना से सिद्धार्थ विहार, वसुंधरा और इंदिरापुरम के लाखों लोगों को फायदा होगा और यातायात व्यवस्था में सुधार होगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    गाजियाबाद में विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए शासन ने जीडीए को लगभग 250 करोड़ रुपये आवंटित।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद के विकास कार्यों को गति देने के लिए शासन ने बड़ी पहल की है। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को अस्थापना निधि से लगभग करीब 250 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इस राशि का उपयोग शहर में चल रहे चार प्रमुख बुनियादी परियोजनाओं के विकास में किया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उक्त जानकारी देते हुए जीडीए वीसी अतुल वत्स ने बताया कि समग्र विकास योजना के तहत प्राधिकरण की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया था। इसके बाद मुख्यमंत्री के समक्ष विभिन्न कार्ययोजनाओं को प्रदर्शित किया गया। इसमें मुख्य रूप से राजनगर एक्सटेंशन के एलिवेटेड रोड पर दिल्ली जाने और दिल्ली से वसुंधरा व इंदिरापुरम उतरने के लिए स्लिप रोड का निर्माण का प्रस्ताव शामिल था।

    शासन ने इसके लिए 200 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। यह परियोजना पूरी होने पर सिद्धार्थ विहार, वसुंधरा और इंदिरापुरम के लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। अब तक एलिवेटेड रोड से इन क्षेत्रों में उतरने की सुविधा नहीं थी, जिससे लोगों को लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। शासन की ओर से इस स्लिप रोड परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट को एक सप्ताह में मांगा गया है। ताकि निधि का आवंटन जारी किया जा सके।

    उन्होंने बताया कि इसके अलावा अन्य तीन परियोजनाओं के लिए भी शासन ने निधि स्वीकृत की है, जिसमें राजनगर एक्सटेंशन के ग्राम नूरनगर को जोड़ने वाली 24 मीटर चौड़ी सड़क, सीवरेज एवं ड्रेनेज निर्माण कार्य के लिए करीब तीन करोड़ रुपये, मेरठ रोड (एनएच-58) से आउटर रिंग रोड को जोड़ने वाली जोनल सड़क के चौड़ीकरण, ड्रेनेज एवं सीवरेज निर्माण कार्य के लिए 36 करोड़ रुपये और 30 मीटर चौड़ी जोनल सड़क, सीवरेज एवं ड्रेनेज निर्माण कार्य के लिए 11 करोड़ 74 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इससे यातायात व्यवस्था में सुधार के साथ ही आसपास के क्षेत्रों का विकास भी तेजी के साथ होगा।