गाजियाबाद में डेंगू संक्रमित महिला की मौत, लगातार गिर रही थी प्लेटलेट्स; पांच मरीजों की हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। डेंगू के केस जहां तेजी से बढ़ रहे हैं वहीं पर मरीजों की हालत भी खराब हो रही है। बुधवार को चिंरजीव विहार के रहने वाले दिनेश पांडेय की पत्नी श्यामा पांडेय की एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। श्यामा पांडेय डेंगू संक्रमित थी। रिश्तेदार कैलाशनाथ पांडेय ने बताया कि 30 अक्टूबर को श्यामा को बुखार होने पर कविनगर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

एक नवंबर को जांच कराने पर श्यामा डेंगू पाजिटिव पाई गईं। इलाज शुरू हुआ तो प्लेटलेट्स तेजी से कम होने लगी। दो नवंबर को 40 हजार,तीन को 20 हजार और चार नवंबर को प्लेटलेट्स गिरकर दस हजार पर आ गईं। श्यामा को आइसीयू में शिफ्ट करने पर सीटी स्कैन एवं अन्य जांच कराई गईं। उनके अनुसार श्यामा पहले से किडनी संक्रमण से ग्रसित थीं।

पांच नवंबर को उपचार के दौरान श्यामा की मौत हो गई। उधर जिला सर्विलांस अधिकारी आरके गुप्ता का कहना है कि प्रकरण की जांच कराई जा रही है। जिले में पिछले 24 घंटे में डेंगू के चार नए मरीज मिले हैं। तीन मरीजों की जांच रिपोर्ट सरकारी लैब से और एक की रिपोर्ट प्राइवेट लैब से आई है। इसके साथ ही जिले में डेंगू के कुल केसों की संख्या बढ़कर 288 हो गई है।

अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती पांच मरीजों की हालत गंभीर है। मलेरिया के कुल मरीजों की संख्या 86 है।बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने अलग अलग क्षेत्रों में 232 घरों में सर्वे के बाद 102 घरों में मिले डेंगू मच्छर के लार्वा को नष्ट कराया है। संबंधित को नोटिस भी दिया गया है।

जिला सर्विलांस अधिकारी आरके गुप्ता ने बताया कि डेंगू संक्रमित मरीजों की प्लेटलेट्स रोज काउंट कराने को जांच कराने के निर्देश दिये गये हैं। प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों का इलाज चिकित्सकों की निगरानी में किया जा रहा है।

पोर्टल पर प्लेटलेटस का पूरा विवरण अपलोड किया जा रहा है। फिजिशियन डा. आलोक रंजन की सलाह है कि बुखार होने पर पीसीएम की गोली के अलावा कोई दूसरी दवा कतई न लें। चिकित्सक की सलाह के बाद ही अन्य दवा का उपयोग करें। रात को मच्छरदानी लगाकर ही सोएं। फुल स्लीव के कपड़े पहनें। बिना मास्क लगाये घर से बाहर न निकलें।