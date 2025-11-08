Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजियाबाद में डेंगू का अलर्ट! एक हफ्ते में सामने आए 32 नए केस, महिला की मौत से बढ़ी चिंता

    By Madan Panchal Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 10:10 AM (IST)

    गाजियाबाद में डेंगू का अलर्ट जारी किया गया है। पिछले एक हफ्ते में 32 नए मामले सामने आए हैं, और एक महिला की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने और डेंगू से निपटने के लिए तैयार रहने की अपील की है। अस्पतालों में विशेष वार्ड बनाए गए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    गाजियाबाद में बढ़ते डेंगू के मामले।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। नवंबर माह के सात दिनों में ही डेंगू के 32 नये केस मिले हैं। इनमें बच्चे,युवा, महिला और बुजुर्ग भी शामिल हैं। इतना ही नहीं डेंगू संक्रमित महिला की मौत भी हुई है। इससे पहले भी डेंगू संक्रमित एक युवक की मौत हो चुकी है लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने इन दाेनों मौतों को लेकर कोई अधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बता दें कि पांच नवंबर को चिंरजीव विहार के रहने वाले दिनेश पांडेय की पत्नी श्यामा पांडेय की एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। श्यामा पांडेय डेंगू संक्रमित थी। शुक्रवार को जिले में पिछले 24 घंटे में डेंगू के पांच नए मरीज मिले हैं। तीन मरीजों की जांच रिपोर्ट सरकारी लैब से और दो की रिपोर्ट प्राइवेट लैब से आई है।

    इसके साथ ही जिले में डेंगू के कुल केसों की संख्या बढ़कर 299 हो गई है। अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती चार मरीजों की हालत गंभीर है। जिला एमएमजी अस्पताल के डेंगू वार्ड में डेंगू के तीन और बुखार के पांच से अधिक गंभीर मरीज भर्ती हैं। मलेरिया के कुल मरीजों की संख्या 86 है।

    143 घरों का किया सर्वे

    स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने अलग अलग क्षेत्रों में 143 घरों में सर्वे के बाद 36 घरों में मिले डेंगू मच्छर के लार्वा को नष्ट कराया है। संबंधित को नोटिस भी दिया गया है। जिला सर्विलांस अधिकारी आरके गुप्ता का कहना है कि घर और छत पर पानी एकत्र न होने दें। गमलों की सफाई जरूर करें। घर से बाहर जाने पर बाथरूम में टब को खाली करके जायें।

    उनकी सलाह है कि बुखार होने पर पीसीएम की गोली के अलावा कोई दूसरी दवा कतई न लें। चिकित्सक की सलाह के बाद ही अन्य दवा का उपयोग करें। रात को मच्छरदानी लगाकर ही सोएं। फुल स्लीव के कपड़े पहनें। बिना मास्क लगाये घर से बाहर न निकलें।

    24 घंटे में डेंगू के नए मरीजों का क्षेत्रवार विवरण

    • वसुंधरा में 56 वर्षीय पुरुष
    • राजनगर में 62 वर्षीय बुजुर्ग
    • भोजपुर में 27 वर्षीय युवक
    • विजयनगर में 55 वर्षीय महिला
    • घूकना में 33 वर्षीय युवक

     इन डेंगू प्रभावित क्षेत्रों में फॉगिंग के निर्देश जारी

    बुलंदशहर रोड़ औद्योगिक क्षेत्र,डासना, बुद्धविहार,लोनी,मोदीनगर,मुरादनगर,दौलतपुरा,दीनदयालपुरी,घूकना,हरसांव,राजनगर ,हिंडन विहार,कड़कड़ माडल,कैला भट्टा, करहैडा,कार्टे शास्त्रीनगर,खोड़ा कालोनी,खोड़ा गांव,कोट गांव, न्यू शालीमार गार्डन, महाराजपुर प्रथम में इंदिरापुरम,मकनपुर, मिर्जापुर,अर्थला मोहननगर,नेहरू गार्डन,न्यू डिफेंस कालोनी,वसुंधरा,राजबाग,सद्दीकनगर,साधना एन्क्लेव, साहिबाबाद,सरस्वती कालोनी,शालीमार गार्डन,शिप्रा सन सिटी,विजयनगर द्वितीय एवं प्रथम,बृजविहार, घूकना मोड

    इन मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में फॉगिंग के निर्देश जारी

    आदर्श नगर खोड़ा,अर्थला मोहननगर,बृजविहार, बुद्ध विहार,भोजपुर,डासना, मोदीनगर,मुरादनगर, दौलतपुरा, दीनदयालपुरी, न्यू डिफेंस कालोनी, हिंडन विहार, कैला भट्टा,खोड़ा गांव,महाराजपुर, मकनपुर, मिर्जापुर, नेहरू नगर, राजबाग, साधना एन्क्लेव, सद्दीकनगर, बुलंदशहर रोड़ औद्योगिक क्षेत्र, वसुंधरा, विजयनगर, लोनी