जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। पारिवारिक रिश्तों और भरोसे का फायदा उठाकर करीब 20 करोड़ रुपये मूल्य के सोना-चांदी हड़पने का मामला सामने आया है। राजनगर निवासी राकेश कुमार मित्तल की शिकायत पर कोतवाली में दिल्ली के सर्राफा कारोबारी परिवार के छह सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

कहा- गहने बनाकर बेचने पर बड़ा मुनाफा होगा पीड़ित राकेश कुमार मित्तल के अनुसार वर्ष 2022 में एक पारिवारिक कार्यक्रम के दौरान परिचित राकेश गुप्ता, दिलीप गुप्ता और अन्य लोगों ने उन्हें घर में अधिक गहने रखने के खतरे बताए।

आरोपितों ने खुद को भारत सरकार की सरकारी टकसाल का अधिकृत एजेंट बताते हुए झांसा दिया कि पुश्तैनी सोने को टकसाल में देकर कम खर्च पर शुद्ध सोने की ईंट में बदला जा सकता है, जिससे गहने बनाकर बेचने पर बड़ा मुनाफा होगा।

चांदी की सिल्लियां खरीदने के लिए भेजी रकम भरोसे में आकर पीड़ित ने अगस्त से नवंबर 2023 के बीच रामलीला मैदान घंटाघर के पास अलग-अलग मौकों पर करीब 12 करोड़ रुपये मूल्य के पुश्तैनी सोने के गहने सौंप दिए। इसके बाद आरोपित आदित गुप्ता के कहने पर अक्टूबर 2024 को एफडी तुड़वाकर 4.50 करोड़ रुपये आरटीजीएस के माध्यम से एक फर्म के खाते में ट्रांसफर किए गए, ताकि चांदी की सिल्लियां खरीदी जा सकें।