Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Ghaziabad News: डांस सिखाने के नाम पर टीचर ने किया किशोरी का यौन शोषण, मुंह खोलने पर जान से मारने की दी धमकी

    By Ashutosh Gupta Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 06:37 AM (IST)

    गाजियाबाद के लिंकरोड थानाक्षेत्र में एक डांस टीचर पर 17 वर्षीय किशोरी का यौन शोषण करने का आरोप लगा है। पीड़िता की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। लिंकरोड थानाक्षेत्र में रहने वाली एक किशोरी के साथ डांस टीचर ने डांस सिखाते समय यौन शोषण किया। मामले में पीड़िता की मां ने पुलिस से शिकायत की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने पूछताछ के लिए आरोपित को हिरासत में भी लिया है। आरोप है कि डांस सिखाने के दौरान पीड़िता से छेड़छाड़ की गई और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लिंकरोड थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में रहने वाली महिला का कहना है कि उनकी 17 साल की बेटी पास में ही एक सेंटर में डांस सीखने के लिए जाती है। पिछले कुछ दिनों से वह गुमसुम थी। उन्होंने बेटी से बातचीत कर पूछा तो बेटी ने रोते हुए अपने साथ हुई आपबीती के बारे में बताया।

    पीड़िता ने बताया कि डांस टीचर डांस सिखाते समय अश्लील हरकत करता है और आरोपित ने उनके कपड़े भी उतारे। जब विरोध किया तो आरोपित ने माता-पिता को जान से मारने की धमकी दी। डर के मारे वह यह सब सहती रही और मानसिक तनाव में आ गई।

    आरोप है कि 20 दिसंबर को आरोपित ने दोबारा अश्लील हरकत की और होटल के कमरे में चलने का दबाव भी बनाया। इसके बाद पीड़िता की मां ने पुलिस से शिकायत की। कार्यवाहक एसीपी साहिबाबाद अतुल कुमार सिंह का कहना है कि मामले में जांच की जा रही है। आरोपित से पूछताछ की जा रही है। जांच के बाद रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।