Ghaziabad News: डांस सिखाने के नाम पर टीचर ने किया किशोरी का यौन शोषण, मुंह खोलने पर जान से मारने की दी धमकी

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। लिंकरोड थानाक्षेत्र में रहने वाली एक किशोरी के साथ डांस टीचर ने डांस सिखाते समय यौन शोषण किया। मामले में पीड़िता की मां ने पुलिस से शिकायत की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने पूछताछ के लिए आरोपित को हिरासत में भी लिया है। आरोप है कि डांस सिखाने के दौरान पीड़िता से छेड़छाड़ की गई और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लिंकरोड थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में रहने वाली महिला का कहना है कि उनकी 17 साल की बेटी पास में ही एक सेंटर में डांस सीखने के लिए जाती है। पिछले कुछ दिनों से वह गुमसुम थी। उन्होंने बेटी से बातचीत कर पूछा तो बेटी ने रोते हुए अपने साथ हुई आपबीती के बारे में बताया।

पीड़िता ने बताया कि डांस टीचर डांस सिखाते समय अश्लील हरकत करता है और आरोपित ने उनके कपड़े भी उतारे। जब विरोध किया तो आरोपित ने माता-पिता को जान से मारने की धमकी दी। डर के मारे वह यह सब सहती रही और मानसिक तनाव में आ गई।