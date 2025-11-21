गाजियाबाद में दो लोगों से 54 लाख रुपये ठगे, शेयर ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा देकर जाल में फंसाया

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में साइबर अपराधियों ने दो लोगों को झांसे में लेकर करीब 54 लाख रुपये ठग लिए। इनमें सऊदी अरब में नौकरी कर रहे साहिबाबाद निवासी मनीष भी शामिल हैं। मनीष को शेयर ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा देकर 30 लाख रुपये की ठग लिए गए। जबकि इंदिरापुरम निवासी जतिन डैंग को घर बैठे कमाई का झांसा देकर 23.97 लाख रुपये ठग लिए गए। दोनों पीड़ितों की शिकायत पर साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

शेयर बाजार मुनाफे का झांसा देकर ठगे 30 लाख रुपये साहिबाबाद क्षेत्र की धनपत कालोनी स्थित टीचर्स एंक्लेव निवासी मनीष्ज्ञ दूबे के मुताबिक वह सऊदी अरब में एक कंपनी में बतौर प्रोजेक्ट मैनेजर तैनात हैं। उन्हें नवीश सान्या नाम की लडकी काल आई और लर्निंग हाईवे नामक वाट्सएप ग्रुप में जोड़ लिया गया।

सान्या ने भारत में 13वें संयुक्त निवेश कार्यक्रम की बातचीत शुरू करते हुए बताया कि कार्यक्रम चेन्नई और मुंबई में होगा। उन्हें बताया गया कि बल्क इंवेस्टमेंट के जरिए मुनाफा दिलाने वाली कंपनियों में निवेश कराया जा रहा है। फाउंडेशनल स्टाक, ओटीसी ट्रेड और आइपीओ आदि में सप्ताह में 300 प्रतिशत का मुनाफा होने का दावा किया गया।

छह अक्तूबर को उन्होंने एक फर्जी एप पर निवेश शुरू कराया। एक लाख से निवेश शुरू कराकर कभी स्कोर बढ़ाने तो कभी अधिक मुनाफे का लालच लेकर 30 लाख 50 हजार रुपये निवेश कराए गए। मात्र पांच दिनों में दोस्तों और भाइयों से धनराशि उधार लेकर ठगों के बताए बैंक खातों में ट्रांसफर की गई। रुपये निकालने का प्रयास किया तो अतिरिक्त धनराशि की मांग की गई। परेशान होकर उन्होंने पुलिस से मामले की शिकायत की है।

एक हजार रुपये का रिटर्न देकर ठग लिए 23.97 लाख रुपये इंदिरापुरम निवासी जतिन से साइबर ठगो ने घर बैठे कमाई का झांसा देकर 23.97 लाख रुपये ठग लिए। पीड़ित से पहले एक युवती ने बीते महीने टेलीग्राम एप पर संपर्क किया और बताया कि उनकी कंपनी पार्ट टाइम काम देती है। बदले में भुगतान भी करती है। पीड़ित को शुरुआत में एक हजार एक रुपया रिटर्न भी किया गया।