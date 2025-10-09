Ghaziabad News: वॉट्सएप ग्रुप से पीएम योजना एप लिंक क्लिक किया, ठगों ने मोबाइल हैक कर रुपये निकाले
गाजियाबाद के इंद्रगढ़ी में एक व्यक्ति को वॉट्सएप ग्रुप में आए एक संदिग्ध लिंक पर क्लिक करना भारी पड़ा। साइबर ठगों ने उसके मोबाइल को हैक कर लिया और पांच मिनट के भीतर उसके खाते से 2.70 लाख रुपये निकाल लिए। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। लोगों को अनजान लिंक से सावधान रहने की सलाह दी गई है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। किसी भी वॉट्सएप ग्रुप पर अनजान एप के लिंक को क्लिक करने से पहले सावधान हो जाएं। ऐसा न हो कि वह लिंक साइबर ठगों का बिछाया हुआ जाल हो जिसमें फंसकर आप अपनी मेहनत से कमाई जमा पूंजी गवां दें। इंदरगढ़ी निवासी वेदप्रकाश के साथ ऐसा ही हुआ।
पांच मिनट में 2.70 लाख रुपये निकाल लिए
उन्होंने पीएमयोजना 13 नाम से एक ग्रुप में आए एपीके फाइल के लिंक को खोल दिया। इससे ठगों ने उनका मोबाइल हैक कर सिर्फ पांच मिनट में ही खाते से 2.70 लाख रुपये निकाल लिए। पीड़ित ने परेशान होकर पुलिस को शिकायत देकर केस दर्ज कराया है और ठगों को पकड़ने की मांग की है।
पीड़ित वेदप्रकाश ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि भारतीय किसान युवा जागरूक संगठन के वॉट्सएप ग्रुप में वह शामिल हैं। 30 सितंबर को ग्रुप में एक पीएम योजना 13 एपीके नाम से लिंक आया। उन्होंने गलती से लिंक को क्लिक कर दिया। इसके बाद ठगों ने उनका मोबाइल हैक कर लिया और कई सर्विस शुरू होने के मैसेज उनके पास आए। उन्होंने ध्यान नहीं दिया।
चार अक्टूबर की शाम सिर्फ पांच मिनट में उनके खाते से चार बार में यूपीआई के जरिए 2.70 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। उन्हें रुपये ट्राुंसफर होने का पता नहीं चला। रात करीब 11 बजे उनके बेटे ने जब उनका मोबाइल देखा तब खाते से रुपये ट्रांसफर होने की जानकारी हुई।
परेशान होकर उन्होंने मसूरी थाने में केस दर्ज कराकर आरोपित पकड़ने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि जिस खाते में रुपये ट्रांसफर हुए हैं उसकी जानकारी की जा रही है। शीघ्र आरोपितों को पकड़ा जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।