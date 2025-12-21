Language
    गाजियाबाद में साइबर अपराधियों ने दो के खातों से निकाले 4.20 लाख, लोन जानकर पीड़ित के उड़े होश

    By Vinit Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 08:58 AM (IST)

    गाजियाबाद में साइबर अपराधियों ने दो लोगों के खातों से 4.20 लाख रुपये निकाल लिए। पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। साइबर अपराधियों ने दो लोगों के बैक खाते में सेंधमारी कर 4.20 लाख रुपये निकाल लिए। पहले मामले में विजय नगर सेक्टर 12 निवासी बलवीर सिंह के बैंक खाते से साइबर अपराधियों ने 3.30 लाख रुपये निकाल लिए। उनके खाते में डेढ़ लाख रुपये का लोन भी कराया गया है। अन्य मामले में नाहर एंक्लेव निवासी सुदेश कुमार के खाते से दो बार में 90 हजार रुपये निकाले गए हैं।

    पीड़ित बलबीर सिंह ने ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि उनका अंबेडकर रोड स्थित एक एचडीएफसी बैंक में खाता है। एक दिसंबर को उन्होंने ऑनलाइन अपने खाते की धनराशि देखी तो उसमें सिर्फ 300 रुपये ही नजर आ रहे थे। फिर वह तुरंत बैंक शाखा पहुंचे। जहां उन्होंने खाते से संबंधित पूरी जानकारी निकलवाई।

    उन्होंने शिकायत में बताया है कि उनके खाते से 30 नवंबर को 3.30 लाख रुपये किसी अज्ञात ने निकाल लिए। उसका पता करने पर उन्हें पता चला कि उनके खाते से पहली बार में दो लाख रुपये की ट्रांजेक्शन की गई है।

    1.30 लाख रुपये दूसरी बार में निकाले गए है। ये रकम उनके खाते पर 1.50 लाख रुपये का ऑनलाइन लोन स्वीकृत किया गया है। जबकि उन्होंने न तो लोन के लिए आवेदन किया और न ही बैंक ने उनसे लोन करने के बारे में कोई जानकारी ली। आरोप है कि बैंक ने बिना उनकी अनुमति के यह लोन किया है।

    दूसरे मामले में मधुबन बापूधाम थानाक्षेत्र स्थिति नाहर एंक्लेव निवासी सुदेश कुमार ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि उनकी जानकारी के बिना किसी अज्ञात ने उनके खाते से 90 हजार रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कर लिए। दो बार में उनके खाते से रुपये निकाले गए हैं। दोनों बार 45-45 हजार रुपये करके रकम ट्रांसफर की गई है। इस मामले में पीड़ित ने मधुबन बापूधाम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

     

    पीड़ितों की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच कराई जा रही है। शीघ्र दोनों मामलों में आरोपितों का पता लगाकर गिरफ्तार किया जाएगा।


    धवल जायसवाल, डीसीपी सिटी