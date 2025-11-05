Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजियाबाद: 75 वर्षीय बुजुर्ग को साइबर ठगों ने फंसाया, मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर 52.78 लाख की चपत

    By Vinit Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 07:19 AM (IST)

    गाजियाबाद में एक 75 वर्षीय व्यक्ति साइबर ठगी का शिकार हुआ, जहाँ धोखेबाजों ने मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाकर उससे 52.78 लाख रुपये ठग लिए। जालसाजों ने खुद को दूरसंचार विभाग का कर्मचारी बताकर पीड़ित को कॉल किया और क्राइम ब्रांच व सीबीआई के फर्जी अधिकारियों से बात कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों को पकड़ने का प्रयास कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    गाजियाबाद में एक 75 वर्षीय व्यक्ति साइबर ठगी का शिकार हुआ

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। साइबर अपराधियों ने खुद को मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी बताकर चिरंजीव विहार निवासी 75 वर्षीय उदय ठाकुर से 52.78 लाख रुपये की ठगी कर ली। जालसाजों ने पीड़िता को 25 अक्टूबर से एक नवंबर के बीच तीन बार अपने बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने का झांसा दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीड़िता के मुताबिक, 25 अक्टूबर को एक जालसाज ने खुद को दूरसंचार विभाग का कर्मचारी बताते हुए उन्हें फोन किया। इसके बाद उसने उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उनके नाम से जारी सिम कार्ड का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और वीडियो कॉल के जरिए क्राइम ब्रांच और सीबीआई के फर्जी अधिकारियों से बात कराई।

    पीड़िता की शिकायत के आधार पर साइबर क्राइम थाने में मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 25 अक्टूबर को उन्हें एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को दूरसंचार विभाग का कर्मचारी बताते हुए कहा कि उनके नाम से जारी सिम कार्ड का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया है। अगले दिन उन्हें एक और व्हाट्सएप कॉल आया।

    इस बार, कॉल करने वाले ने खुद को मुंबई पुलिस से बताते हुए उसे बताया कि उसके खातों में धोखाधड़ी के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया है। उसे बताया गया कि वह इस पूरे घोटाले में फँस जाएगी और उसे लंबे समय तक ज़मानत नहीं मिलेगी। कुछ देर बाद, उसे दूसरी बार कॉल आई। उन्होंने मामले में उसकी मदद करने की पेशकश की।

    उन्होंने उससे मदद के लिए कुछ पैसों का इंतज़ाम करने को कहा। उन्होंने कहा कि मामले को निपटाने के लिए रिश्वत की रकम वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दी जाएगी। उनकी बातों में आकर, उसने शुरुआत में ₹13.28 लाख ट्रांसफर कर दिए। फिर उन्होंने कई किश्तों में उससे ₹52.80 लाख ट्रांसफर करवा लिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अपराध) पीयूष सिंह ने बताया कि मामले में मामला दर्ज कर लिया गया है। ठगी गई रकम को जब्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।