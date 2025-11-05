गाजियाबाद: 75 वर्षीय बुजुर्ग को साइबर ठगों ने फंसाया, मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर 52.78 लाख की चपत

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। साइबर अपराधियों ने खुद को मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी बताकर चिरंजीव विहार निवासी 75 वर्षीय उदय ठाकुर से 52.78 लाख रुपये की ठगी कर ली। जालसाजों ने पीड़िता को 25 अक्टूबर से एक नवंबर के बीच तीन बार अपने बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने का झांसा दिया।

पीड़िता के मुताबिक, 25 अक्टूबर को एक जालसाज ने खुद को दूरसंचार विभाग का कर्मचारी बताते हुए उन्हें फोन किया। इसके बाद उसने उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उनके नाम से जारी सिम कार्ड का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और वीडियो कॉल के जरिए क्राइम ब्रांच और सीबीआई के फर्जी अधिकारियों से बात कराई।

पीड़िता की शिकायत के आधार पर साइबर क्राइम थाने में मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 25 अक्टूबर को उन्हें एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को दूरसंचार विभाग का कर्मचारी बताते हुए कहा कि उनके नाम से जारी सिम कार्ड का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया है। अगले दिन उन्हें एक और व्हाट्सएप कॉल आया।

इस बार, कॉल करने वाले ने खुद को मुंबई पुलिस से बताते हुए उसे बताया कि उसके खातों में धोखाधड़ी के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया है। उसे बताया गया कि वह इस पूरे घोटाले में फँस जाएगी और उसे लंबे समय तक ज़मानत नहीं मिलेगी। कुछ देर बाद, उसे दूसरी बार कॉल आई। उन्होंने मामले में उसकी मदद करने की पेशकश की।