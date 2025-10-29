गाजियाबाद में करोड़ों की पुरानी करेंसी जब्त, रुपये गिनने के लिए मंगाई गई मशीन

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात पुलिस ने एक मकान पर छापा मारकर करोड़ों की पुरानी करेंसी जब्त की है। इस संबंध में पुलिस अधिकारियों ने आधिकारिक जानकारी देने से इनकार कर दिया है।

चर्चा है कि करेंसी गिनने के लिए मशीन भी मौके पर मंगाई गई। सूत्रों के मुताबिक करीब तीन करोड़ की करेंसी पकड़ी गई है और कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस को मुखबिर से इसकी जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने छापा मारा तब करेंसी जब्त की।