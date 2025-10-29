गाजियाबाद में करोड़ों की पुरानी करेंसी जब्त, रुपये गिनने के लिए मंगाई गई मशीन
गाजियाबाद पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर करोड़ों रुपये की पुरानी करेंसी जब्त की है। इतनी बड़ी मात्रा में नोटों की गिनती के लिए मशीन मंगवाई गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह पैसा कहां से आया और इसका क्या इस्तेमाल होने वाला था।
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात पुलिस ने एक मकान पर छापा मारकर करोड़ों की पुरानी करेंसी जब्त की है। इस संबंध में पुलिस अधिकारियों ने आधिकारिक जानकारी देने से इनकार कर दिया है।
चर्चा है कि करेंसी गिनने के लिए मशीन भी मौके पर मंगाई गई। सूत्रों के मुताबिक करीब तीन करोड़ की करेंसी पकड़ी गई है और कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस को मुखबिर से इसकी जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने छापा मारा तब करेंसी जब्त की।
आसपास के लोगों को पता लगने पर सोशल मीडिया पर खबर फैल गई। मीडिया में जानकारी आने के बाद पुलिस ने जांच चलने कि बात कही और आधिकारिक रूप से जानकारी देने से मना कर दिया। एसीपी और डीसीपी ने जांच कि बात बोल चुप्पी साध ली।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।