    Ghaziabad Crime: उधार दिए रुपये मांगने पर लाठी से सिर पर हमला, युवक को लगे 14 टांके

    By Vikas Verma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 12:03 PM (IST)

    गाजियाबाद में एक युवक ने अपने उधार दिए पैसे वापस मांगे तो उस पर लाठी से हमला कर दिया गया। युवक के सिर पर गंभीर चोटें आईं, जिसके कारण उसे 14 टांके लगाने पड़े। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मोदीनगर कोतवाली क्षेत्र के गांव बेगमाबाद में उधार दिए रुपये मांगने पर आरोपितों ने युवक पर लाठी से हमला कर दिया। वार इतना जबरदस्त था कि युवक के सिर में गंभीर घाव हो गया। उन्हें 14 टांके आए। बीच-बचाव कराने आई युवक की मां व भाई को भी आरोपितों ने पीटा। पुलिस ने तीन आरोपितों पर केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।

    गांव बेगमाबाद के राकेश कुमार के मुताबिक, उनके बेटे याेगेश से पड़ोसी जगपाल ने दो साल पहले आठ हजार रुपये उधार लिये थे। कुछ ही दिन में रुपये लौटाने का भरोसा दिया था। लेकिन अब तक रुपये नहीं दिये। तगादा करते ही आरोपित बहाने बनाने लगता।

    अब 13 अक्टूबर को योगेश ने फिर से उनसे रुपये मांगे। इसपर आरोपित भड़क गया और उनके साथ मारपीट करने लगा। अपने साथियों के साथ मिलकर योेगेश को बुरी तरह पीटा। लाठी से सिर पर वार किया, जिससे योगेश लहुलुहान हो गए। बीच-बचाव कराने पहुंचीं याेगेश की मां रामेश्वरी देवी व भाई के साथ भी मारपीट की।

    शोर सुनकर जब आसपास के लोग मौके पर आने लगे ताे आरोपित मौके से फरार हो गए। आनन-फानन में योगेश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में राकेश की तरफ से थाने में शिकायत दी गई है। एसीपी मोदीनगर ने बताया कि जगपाल, अमित व आशीष पर केस दर्ज किया गया है। जल्द इनकी गिरफ्तारी होगी।