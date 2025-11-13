Ghaziabad Crime: एहसान हत्याकांड में फरार आरोपी गिरफ्तार, वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद
गाजियाबाद पुलिस ने एहसान हत्याकांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जो घटना के बाद से फरार था। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद की है और आरोपी से पूछताछ जारी है ताकि हत्याकांड के मकसद का पता चल सके।
जागरण संवाददाता, मोदीनगर। एहसान हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपित अबदुल्ला को माेदीनगर पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित के कब्जे से बाइक बरामद हुई है। इसी बाइक पर सवार होकर आरोपित वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे। मामले में पुलिस तीन आरोपितों को पहले ही जेल भेज चुकी है। उनके पास से दो तमंचे बरामद हुए थे।
मामले में फरार चल रहे पांच आरोपितों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। 16 अक्टूबर की शाम को मोदीनगर की विश्वकर्मा बस्ती कालोनी में एहसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एहसान किन्नर निशा के साथ कार चलाने का काम करते थे। वे किन्नरों के साथ ढोलक बजाने वाले अलबक्ष की हत्या के मामले में जेल गए थे। 25 सितंबर को ही जमानत मिली थी।
जमानत के बाद पहली बार विश्वकर्मा बस्ती में आए तो उनकी हत्या की गई। अलबक्ष की हत्या का बदला लेने के लिए एहसान की हत्या की गई। अधिकांश आरोपित अलबक्ष के स्वजन व करीबी हैं। इतना ही नहीं, अलबक्ष के पिता आबिद घटना से दो दिन पहले ही किसी अन्य मामले में जेल चला गया था। वह घटना का मास्टरमाइंड है।
पुलिस ने कुछ दिन पहले ही अलबक्ष हत्याकांड के सभी आरोपितों पर गैंग्स्टर अधिनियम में भी कार्रवाई की थी। किन्नरों के बीच बधाई मांगने को लेकर चल रहे सीमा विवाद में दोनों हत्याएं हुई। एसीपी मोदीनगर अमित सक्सेना ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित हापुड़ जिले के हापुड़ नगर थाना क्षेत्र के रफीकनगर का अबदुल्ला है। फरार आरोपित सादिम, किन्नर पूजा, मोमीन, नूरहसन व दानिश की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।