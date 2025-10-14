Ghaziabad Crime: मां के सामने छेड़खानी कर एसिड अटैक की दी धमकी, नंदग्राम पुलिस की बड़ी लापरवाही आई सामने
गाजियाबाद के नंदग्राम में, एक युवती ने पुलिस पर न्यायोचित कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार, एक युवक ने उसके घर पर हंगामा किया और तेजाब फेंकने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी को छोड़ दिया, जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस आयुक्त से शिकायत की। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच जारी है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मिशन शक्ति अभियान के दौरान नंदग्राम पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। राजनगर एक्सटेंशन की एक सोसायटी में छह अक्टूबर को युवती के घर पहुंचे पूर्व मित्र ने जमकर हंगामा किया। युवती को उसकी मां के सामने खींचकर ले जाने का प्रयास किया और तेजाब फेंकने की धमकी दी।
मौके पर सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को राजनगर एक्सटेंशन स्थित मोरटा चौकी ले गई लेकिन चौकी पुलिस ने आरोपित को छोड़ दिया और पीड़िता की शिकायत पर केस भी दर्ज नहीं किया। परेशान होकर पीड़िता ने पुलिस आयुक्त से मामले की शिकायत की। इसके बाद आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
पीड़ित और आरोपित युवक दोनों मधुबन बापूधाम थानाक्षेत्र स्थित एक कॉलेज में वर्ष 2020 में साथ पढ़ते थे। आरोपित ने कॉलेज के वॉट्सएप ग्रुप से पीड़िता का नंबर निकालकर उससे बातचीत करना शुरू कर दिया। आरोप है कि एक दिन युवक ने बातचीत के दौरान फोन पर अभद्रता कर दी। युवती ने उस दिन के बाद से आरोपित का नंबर ब्लॉक करने के साथ ही बात करना बंद कर दिया।
इसके बाद आरोपित ने युवती के घर जाकर एवं रास्ते में परेशान करना शुरू कर दिया। युवती के पिता की मृत्यु चुकी है। ज्यादा परेशान करने पर युवती ने मधुबन बापूधाम थाने में वर्ष 2022 में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इससे आरोपित के हौंसले बुलंद हो गए। ज्यादा परेशान होेने पर युवती की मां ने नंदग्राम थानाक्षेत्र की एक सोसायटी में रहना शुरू कर दिया।
आरोपित ने यहां भी युवती का पीछा नहीं छोड़ा। युवती की मां ने उसका रिश्ता तय कर दिया, लेकिन आरोपित ने वह रिश्ता भी फर्जी आरोप लगाकर तुड़वा दिया। युवती का कहना है कि वह जब भी काम से कचहरी जाती है आरोपित रास्ते में परेशान करता है। युवक शादी के लिए दबाव बना रहा है। उसने धमकी दी है कि यदि शादी नहीं की तो वह उसके चेहरे पर तेजाब डाल देगा और बर्बाद कर देगा।
छह अक्टूबर को आरोपित युवती के घर पहुंच गया और उसे हाथ पकड़कर ले जाने लगा। युवती की मां ने पुलिस को डायल 112 पर सूचना दे दी। माैके पर पहुंची पुलिस आरोपित को राजनगर एक्सटेंशन स्थित मोरटा चौकी पर ले गई।
आरोप है कि चौकी पुलिस ने आरोपित को छोड़ दिया और युवती की शिकायत पर की रिसीविंग भी देने से मना कर दिया। इससे परेशान होकर पीड़िता ने पुलिस आयुक्त से गुहार लगाई। पुलिस आयुक्त के आदेश पर आरोपित के खिलाफ नंदग्राम थाने में केस दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच कराई जा रही है। जांच के आधार पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।
