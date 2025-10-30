गाजियाबाद में कार पार्किंग को लेकर दंपती से मारपीट, सिर में ईंट मारकर किया घायल

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र के दिलशाद एक्सटेंशन दो में कार पार्किंग को लेकर हुए विवाद में आरोपितों ने एक दंपती से मारपीट की। आरोपितों ने सिर में ईंट मारकर पीड़ित को घायल कर दिया और कार में भी तोड़फोड़ की। पीड़ित की पत्नी ने तीन पड़ोसियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

दिलशाद कॉलोनी एक्सटेंशन दो निवासी पारूल त्यागी का कहना है कि उनके पति निश्चल त्यागी 27 अक्टूबर रात आफिस से लौटकर कार पार्क कर रहे थे। तभी पड़ोसी भूरा, फिरोज व ताज पहुंचे और गाली-गलौज करने लगे। वह कार से बाहर निकले तो आरोपितों ने उन पर हमला कर दिया। शोर सुनकर वह बाहर आईं और पति को बचाने का प्रयास किया तो आरोपितों ने उनके साथ भी मारपीट की।

आरोपितों ने उनके पति के सिर में ईंट मारकर घायल कर दिया और कार में तोड़फोड़ की। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपितों को पुलिस चौकी ले गई। पीड़ित को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

आरोप है कि आरोपित पक्ष के लोग उन पर समझौता करने का दबाव बना रहे हैं। धमकी भरे कॉल भी उनके पास आ रहे हैं। एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की तलाश की जा रही है। उन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा।

पड़ोसियों ने घर में घुसकर परिवार से की मारपीट उधर, टीला मोड़ थाना क्षेत्र के जैन कांप्लेक्स में रहने वाले एक व्यक्ति व उनके परिवार के साथ पड़ोसियों ने घर में घुसकर मारपीट की। इस घटना में कई लोगों के चोटें आई हैं। मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर आरोपित फरार हो गए। पीड़ित ने आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।

जैन कांप्लेक्स निवासी पारितोष का कहना है कि वह अपने ऑफिस से घर लौटे तो शोर मच रहा था। घर पहुंचे तो देखा कि पड़ोसी प्रदीप, सूरज, राहुल, स्वीटी, मनु व करण घर में घुसकर उनके पिता व पत्नी से लाठी-डंडों से मारपीट कर रहे थे। उन्होंने बीच-बचाव किया और पुलिस को घटना की सूचना दी।