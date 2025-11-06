गाजियाबाद के दंपती पर लगा धोखाधड़ी और वसूली का आरोप, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन निवासी युवक ने एक दंपती पर धोखाधड़ी और वसूली का आरोप लगाते हुए कोर्ट के आदेश पर नंदग्राम थाने में केस दर्ज कराया है। पीड़ित का आरोप है कि वह फाइनेंसर है और महिला का पति मोदीनगर में आभूषण कारोबारी है। उनसे रुपये ब्याज पर लेकर धोखाधड़ी की गई। पीड़ित का आरोप है कि उसके खिलाफ महिला ने यौन उत्पीड़न का एक मुकदमा नंदग्राम थाने में दर्ज कराया गया है।

राजनगर एक्सटेंशन की ऑफिसर सिटी निवासी उदित कुमार ने बताया कि उनकी मुलाकात अप्रैल 2022 में जिम में सोसायटी की निवासी महिला से हुई थी। आरोप है कि महिला और उसके पति ने पहले ब्याज पर पैसे लेने का काम शुरू किया और फिर शिकायतकर्ता को गुमराह करके लगभग 50 तोला वजनी सोने के आभूषण मुथूट गोल्ड लोन से छुड़वाकर ले लिए। यह घटना इसी वर्ष 22 अप्रैल को हुई थी।

जब शिकायतकर्ता ने हिसाब मांगा तो आरोपितों ने उन्हें जान से मारने और झूठे दुष्कर्म के मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। धमकी के कारण पीड़ित ने चार जून तक बैंक खाते से जबरन वसूली के रूप में धनराशि ट्रांसफर की और 10 लाख रुपए नकद भी दिए।