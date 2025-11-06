Language
    गाजियाबाद के दंपती पर लगा धोखाधड़ी और वसूली का आरोप, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज

    By Vinit Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 03:23 PM (IST)

    गाजियाबाद में एक दंपती पर धोखाधड़ी और वसूली का आरोप लगा है। कोर्ट के आदेश के बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़ित ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन निवासी युवक ने एक दंपती पर धोखाधड़ी और वसूली का आरोप लगाते हुए कोर्ट के आदेश पर नंदग्राम थाने में केस दर्ज कराया है। पीड़ित का आरोप है कि वह फाइनेंसर है और महिला का पति मोदीनगर में आभूषण कारोबारी है। उनसे रुपये ब्याज पर लेकर धोखाधड़ी की गई। पीड़ित का आरोप है कि उसके खिलाफ महिला ने यौन उत्पीड़न का एक मुकदमा नंदग्राम थाने में दर्ज कराया गया है।

    राजनगर एक्सटेंशन की ऑफिसर सिटी निवासी उदित कुमार ने बताया कि उनकी मुलाकात अप्रैल 2022 में जिम में सोसायटी की निवासी महिला से हुई थी। आरोप है कि महिला और उसके पति ने पहले ब्याज पर पैसे लेने का काम शुरू किया और फिर शिकायतकर्ता को गुमराह करके लगभग 50 तोला वजनी सोने के आभूषण मुथूट गोल्ड लोन से छुड़वाकर ले लिए। यह घटना इसी वर्ष 22 अप्रैल को हुई थी।

    जब शिकायतकर्ता ने हिसाब मांगा तो आरोपितों ने उन्हें जान से मारने और झूठे दुष्कर्म के मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। धमकी के कारण पीड़ित ने चार जून तक बैंक खाते से जबरन वसूली के रूप में धनराशि ट्रांसफर की और 10 लाख रुपए नकद भी दिए।

    इसके बाद भी उनके खिलाफ जून में नंदग्राम थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। पीड़ित ने परेशान होकर पुलिस अधिकारियों से केस दर्ज करने की मांग की, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। परेशान होकर उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।