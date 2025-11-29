गाजियाबाद में जल्द शुरू होंगे GRAP-3 के कारण रुके निर्माण कार्य, नगर निगम ने बनाई विकास कार्यों की सूची

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। ट्रांस हिंडन क्षेत्र में नगर निगम के रुके हुए निर्माण कार्य जल्द शुरू कराए जाएंगे। इसके लिए निर्माण विभाग के रुके हुए कार्याें को सूचीबद्ध किया है। अधिकारियों का कहना है कि ग्रेप-3 लागू होने के बाद से सभी काम बंद थे।

नगर निगम निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता एनके चौधरी ने बताया कि नाला निर्माण, क्षतिग्रस्त सीवर पाइपलाइन की खोदाई, सड़कों पर पैचवर्क, इंटरलाकिंग टाइलें लगाने जैसे काम शुरू कराए जाने हैं। इसके साथ ही वार्ड 79 में सड़क, नाला और सीवर संबंधी कई विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए निगम की ओर से काम शुरू किया जा रहा है।