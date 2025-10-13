Bulldozer Action: अवैध कॉलोनियों पर जमकर गरजा बुलडोजर, पर नहीं अफसरों का खौफ; फिर शुरू हुआ 'खेल'

जागरण संवाददाता, मोदीनगर (गाजियाबाद)। गाजियाबाद के मोदीनगर में अवैध कॉलोनी पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) की ध्वस्तीकरण कार्रवाई के बाद भी कॉलोनाइजर शांत नहीं बैठ रहे हैं। ध्वस्तीकरण के अगले दिन ही यहां निर्माण कार्य शुरू कराकर प्लाट की बुकिंग करा रहे हैं।

ध्वस्तीकरण के बाद कॉलोनी में निर्माण कार्य के वीडियो व फोटो तक सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। जीडीए अधिकारियों की मेहनत पर कॉलोनाइजर पानी फेर रहे हैं।



इन दिनों मोदीनगर-मुरादनगर क्षेत्र में बड़ी संख्या में अवैध तरीके से कॉलोनी विकसित की जा रही है। हापुड़ रोड, कादराबाद, निवाड़ी रोड, रोरी, बखरवा, बिसोखर, सारा रोड, अबुपुर, भोजपुर समेत तमाम जगहों पर अवैध तरीके से कालोनी शुरू हो रही हैं।

जीडीए अधिकारी आए दिन इन अवैध कॉलोनी पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन बेखौफ कॉलोनाइजर फिर से यहां निर्माण शुरू करा रहे। तीन दिन पहले ही निवाड़ी रोड पर दिव्य ज्याेति कॉलेज के पास जीडीए ने ध्वस्तीकरण किया। अगले ही दिन कालोनी में निर्माण कार्य शुरू हो गया।