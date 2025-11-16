गाजियाबाद में कलेक्शन एजेंट ने बैंक को लगाई 2.90 लाख की चपत, लोन किश्त जमा करने के बजाए अपने पास रखी
गाजियाबाद में एक कलेक्शन एजेंट ने बैंक को 2.90 लाख रुपये का चूना लगाया। एजेंट ने ग्राहकों से लोन की किश्तें वसूल कीं, लेकिन उन्हें बैंक में जमा करने के बजाय अपने पास रख लिया। बैंक अधिकारियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, मोदीनगर। कलेक्शन एजेंट द्वारा बैंक को 2.90 लाख की चपत लगाने का मामला सामने आया है। मामला मोदीनगर में दिल्ली-मेरठ मार्ग पर स्थित इंडसइंड बैंक का है। कलेक्शन एजेंट द्वारा 20 महिलाओं से ली गई रकम बैंक में जमा करने के बजाए अपने पास रख ली। अब जब बैंक की गोपनीय जांच हुई तो कलेक्शन एजेंट की भूमिका सामने आई। शाखा प्रबंधक की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।
मोदीनगर में दिल्ली-मेरठ मार्ग पर इंडसइंड बैंक की शाखा है। जहां प्रिंस बालियान शाखा प्रबंधक हैं, उनके मुताबिक, बैंक में वीरेंद्र सिंह कलेक्शन एजेंट है। वीरेंद्र का कार्य लोन देना व घर-घर जाकर लोन की किस्ते जमा करना है। कुछ दिन पहले बैंक के खातों में गड़बड़ी सामने आई। इसपर जांच कराई गई। उसमें सामने आया कि करीब 2.90 लाख रुपये बैंक में जमा नहीं हुए हैं।
बैंककर्मियों ने छानबीन की तो पता चला 20 महिलाओं से कई महीने की किस्ते जमा नहीं हुई है। जबकि किस्ते महिलाओं से ले ली गई हैं। इसपर वीरेंद्र को बैंक की रकम जमा करने के लिए नोटिस जारी किया गया। कुछ ही दिर बाद आरोपित ने नौकरी छोड़ने का आवेदन कर दिया।
ऐसे में आरोपित ने बैंक के साथ धोखाधड़ी व अमानत में ख्यानत की। मामले की शिकायत शाखा प्रबंधक की तरफ से मोदीनगर पुलिस से की गई। एसीपी मोदीनगर अमित सक्सेना ने बताया कि आगरा जिले के जगनेर के गांव सरेंधी के वीरेंद्र सिंह पर केस दर्ज किया गया है। छानबीन कर उसकी गिरफ्तारी की जाएगी।
