गाजियाबाद में कड़ाके की ठंड, कोहरे ने बढ़ाई लोगों की परेशानी; 11 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं 

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। सुबह सवेरे से घना कोहरा रहा तो रविवार को ठंड ज्यादा महसूस हुई। दोपहर में धूप खिली तो लोगों को सर्दी से राहत मिली। शाम को फिर से कोहरा छाने लगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिन तापमान में स्थिरता रहने के साथ दोपहर में धूप खिली रहने से राहत रहेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दिसंबर माह में लगातार सर्दी बढ़ रही है। लेकिन सुबह से शाम तक धूप रहने से दिन में सर्दी से राहत बनी हुई थी। हालांकि शनिवार को आसमान में हल्के बादल मंडराते रहे थे। जिससे सुबह से दोपहर तक धूप उतनी तेज नहीं थी। शाम को सर्दी भी ज्यादा रही थी।

रविवार को सुबह सवेरे से कोहरा काफी ज्यादा रहा। सीजन का पहला कोहरा रहने से ठंड काफी ज्यादा महसूस हुई। दोपहर तक कोहरा रहने के बाद धूप खिली तो सर्दी से कुछ राहत मिल सकी। हालांकि शाम को फिर से कोहरा छाने लगा तो रात में भी काफी ज्यादा सर्दी रही।