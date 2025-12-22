Ghaziabad Weather Today: गाजियाबाद में शीतलहर से बचाव को लेकर एडवाइजरी जारी, विशेष सावधानी बरतने की सलाह
UP Weather Update: गाजियाबाद में शीतलहर से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। इस एडवाइजरी में लोगों को ठंड से बचने के लिए विशेष सावधानी बरतने की सलाह ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। Ghaziabad Cold Wave Advisory: शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए विभागवार दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसी क्रम में प्रशासन की ओर से पशुपालकों के लिए पशुओं को ठंड़ से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें आमजन के साथ-साथ पशुपालकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
आमजन के लिए जारी एडवाइजरी में बताया गया कि पर्याप्त सर्दियों के कपड़े पहनें तथा शरीर को गर्म रखने के लिए कपड़ों की कई परतें उपयोग करें। आपात स्थिति के लिए जरूरी सामान रखें। शीतलहर के दौरान फ्लू, नाक बहना, नाक बंद होना अथवा नाक से खून आने जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं, ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क करने की सलाह दी गई है।
पशुपालक पशुओं के आहार पर विशेष ध्यान दें। ठंड के मौसम में तापमान में अत्यधिक उतार-चढ़ाव से पशुओं की प्रजनन दर भी प्रभावित हो सकती है। शीतलहरी के दौरान पशुओं के आवास को चारों ओर से ढककर ठंडी हवाओं के सीधे संपर्क से बचाएं। पशुओं एवं मुर्गियों को ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़े या अन्य सुरक्षित साधनों से ढकने की व्यवस्था करें।
पशुधन के आहार में सुधार करते हुए उच्च गुणवत्ता वाले चारे एवं वसायुक्त खुराक दें। खुले स्थानों में न बांधें और न ही उन्हें खुले में घूमने दें। पशु मेलों में ले जाने से बचें। ठंडा चारा और ठंडा पानी देने से परहेज करें। मृत पशुओं के शवों को चराई मार्गों या खुले स्थानों पर न फेंकें। एडीएम वित्त एवं राजस्व सौरभ भट्ट ने अपील करते हुए कहा कि जारी एडवाइजरी का पालन करें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।