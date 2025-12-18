गाजियाबाद में सताने लगी सर्दी, ओपीडी में पहुंचे तीन हजार से ज्यादा मरीज

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। सर्दी बढ़ते ही सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की इमरजेंसी में बुखार, खांसी और सांस लेने में परेशानी पर मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। कमर दर्द और जोड़ों के दर्द के सौ से अधिक मरीज रोज फिजियोथैरेपी कराने पहुंच रहे हैं। जिला एमएमजी अस्पताल में बुधवार को कुल 163 मरीजों का एक्स-रे कराया गया।

चिकित्सकों की परामर्श पर इनमें से 128 मरीजों का चेस्ट एक्स-रे कराया गया। पांच मरीजों को रेफर किया गया और 18 मरीजों को भर्ती किया गया है। फिजिशियन डा. संतराम वर्मा के अनुसार सांस लेने में परेशानी के मरीज अधिक पहुंच रहे हैं।

जिला एमएमजी अस्पताल, संजयनगर स्थित संयुक्त अस्पताल और डूंडाहेड़ा अस्पताल की ओपीडी में कुल 3,644 मरीज पहुंचे। इनमें 1642 महिला, 1319 पुरुष और 601 बीमार बच्चे शामिल रहे। तीनों अस्पतालों की ओपीडी में बुखार के 388 मरीज पहुंचे। इनमें 63 बच्चे भी शामिल हैं।

जन औषधि केंद्र का किया गया निरीक्षण जिला एमएमजी अस्पताल में चल रहे जन औषधि केंद्र का नोडल अधिकारी डा. चरन सिंह बुधवार को निरीक्षण किया। उन्होंने केंद्र में दवाओं के रखरखाव, बिक्री प्रक्रिया और स्टाक की स्थिति की गहन जांच की गई। इस दौरान सात से आठ मरीजों की दवाएं खत्म पाई गईं, जिन्हें तुरंत मंगाने के निर्देश दिए गए।

उपचार के दौरान अज्ञात की मौत जिला एमएमजी अस्पताल में एक अज्ञात व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत हो गई। शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। क्रासिंग रिपब्लिक में पानी के प्लांट में काम करने वाले 35 वर्षीय संजय की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई थी।