गाजियाबाद में छठ पूजा को लेकर इन मार्गों पर रहेगा डायवर्जन, पढ़ें ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। छठ पूजा के लिए सोमवार दोपहर दो बजे से जीटी रोड पर वाहनों के लिए डायवर्जन रहेगा। यातायात पुलिस ने व्यावसायिक वाहनों और निजी वाहनों के लिए डायवर्जन प्लान एवं पूजा के लिए आने वाले लोगों के वाहन खड़ा करने के लिए पार्किंग प्लान जारी किया है। इसके तहत सोमवार को सूर्य को अर्घ्य देने के लिए हिंडन छठ घाट पर श्रद्धालु जुटेंगे।

सोमवार दोपहर दो बजे से देर शाम तक और मंगलवार तड़के तीन बजे से वाहनों का आवागमन प्लान के तहत होगा। हिंडन पुल की तरफ मेरठ तिराहे, नया बस अड्डा, न्यू लिंक रोड एवं अर्थला की तरफ से आवाजाही बंद रहेगी। वाहन चालकों को न्यू लिंक रोड, एनएच-नौ होते हुए गंतव्य की तरफ जाना होगा।

यहां रहेगा डायवर्जन -जीटी रोड पर हिंडन पुल की तरफ दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। -कनावनी की ओर से हिंडन पुल की तरफ सभी प्रकार के व्यवसायिक वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। -मेरठ की ओर से आकर मेरठ तिराहा होकर मोहननगर / सीमापुरी की ओर जाने वाले व्यावसायिक वाहन एएलटी से हापुड चुंगी होकर डायमंड फ्लाईओवर से एनएच-नौ का प्रयोग कर अपने गंतव्य को जायेंगे। एएलटी चौराहा से राजनगर एक्सटेंशन की ओर परिचालन प्रतिबन्धित रहेगा।