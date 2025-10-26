गाजियाबाद में छठ पूजा को लेकर इन मार्गों पर रहेगा डायवर्जन, पढ़ें ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी
गाजियाबाद में छठ पूजा के मद्देनज़र जीटी रोड पर ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम यातायात के लिए एडवाइजरी जारी की है। कुछ स्थानों पर वाहनों का मार्ग बदला जाएगा। पुलिस ने वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। छठ पूजा के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया जाएगा।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। छठ पूजा के लिए सोमवार दोपहर दो बजे से जीटी रोड पर वाहनों के लिए डायवर्जन रहेगा। यातायात पुलिस ने व्यावसायिक वाहनों और निजी वाहनों के लिए डायवर्जन प्लान एवं पूजा के लिए आने वाले लोगों के वाहन खड़ा करने के लिए पार्किंग प्लान जारी किया है। इसके तहत सोमवार को सूर्य को अर्घ्य देने के लिए हिंडन छठ घाट पर श्रद्धालु जुटेंगे।
सोमवार दोपहर दो बजे से देर शाम तक और मंगलवार तड़के तीन बजे से वाहनों का आवागमन प्लान के तहत होगा। हिंडन पुल की तरफ मेरठ तिराहे, नया बस अड्डा, न्यू लिंक रोड एवं अर्थला की तरफ से आवाजाही बंद रहेगी। वाहन चालकों को न्यू लिंक रोड, एनएच-नौ होते हुए गंतव्य की तरफ जाना होगा।
यहां रहेगा डायवर्जन
-जीटी रोड पर हिंडन पुल की तरफ दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी।
-कनावनी की ओर से हिंडन पुल की तरफ सभी प्रकार के व्यवसायिक वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी।
-मेरठ की ओर से आकर मेरठ तिराहा होकर मोहननगर / सीमापुरी की ओर जाने वाले व्यावसायिक वाहन एएलटी से हापुड चुंगी होकर डायमंड फ्लाईओवर से एनएच-नौ का प्रयोग कर अपने गंतव्य को जायेंगे। एएलटी चौराहा से राजनगर एक्सटेंशन की ओर परिचालन प्रतिबन्धित रहेगा।
-भोपुरा तिराहा की ओर से आने वाले सभी प्रकार के व्यावसायिक वाहन एयरफोर्स गोलचक्कर से नागद्वार / करहेडा की ओर नहीं जा सकेंगे। ऐसे वाहन मोहननगर से लिंक रोड होते हुए यूपी गेट होकर अपने गंतव्य को जायेंगे।
-हापुड चुंगी से राजनगर एक्सटेंशन की बजाय भारी व्यावसायिक वाहनों को एनएच-नौ से निकाला जाएगा।
-कनावनी की ओर से हिंडन पुल की तरफ सभी प्रकार के निजी चार पहिया वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। ऐसे वाहन वसुंधरा होकर अपने गंतव्य को जाएंगे।
पार्किंग व्यवस्था
-मेरठ तिराहा की ओर से आने वाले श्रद्धालु अपने वाहनों को हिंडन पुल के पास मोक्षधाम एवं इन्दिर प्रियदर्शनी पार्क में बनायी गयी पाकिंग में पार्क कर घाट की ओर प्रस्थान करेंगे।
-मोहनगर की ओर से आने वाले श्रद्धालु अपने वाहनों को हज हाउस में बनायी गयी पाकिंग में पार्क कर घाट की ओर प्रस्थान करेंगे।
आज दोपहर दो बजे से डायवर्जन लागू कर दिया जाएगा। मंगलवार तड़के तीन बजे से दोपहर कार्यक्रम समाप्ति तक लागू रहेगा। - सच्चिदानंद, एडीसीपी ट्रैफिक
