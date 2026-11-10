छठ पूजा पर श्रद्धालुओं के लिए स्वास्थ्य विभाग मुस्तैद, 13 घाटों पर तैनात रहेंगी 28 मेडिकल टीमें

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। छठ पूजा के दौरान घाटों पर उमड़ने वाली भीड़ के बीच किसी श्रद्धालु की तबीयत बिगड़ने पर उसे इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।

स्वास्थ्य विभाग ने जिले के 13 प्रमुख घाटों पर 28 मेडिकल टीमें तैनात करने का निर्णय लिया है। खास बात यह है कि इस बार घाटों पर स्थायी चिकित्सा व्यवस्था के साथ मोबाइल टीमें भी सक्रिय रहेंगी। इसके अलावा 20 एंबुलेंस को आपात स्थिति के लिए तैयार रखा जाएगा।

स्वास्थ्य विभाग की टीमें 15 नवंबर को दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक और 16 नवंबर को सुबह चार बजे से मेला समाप्त होने तक ड्यूटी करेंगी। हरनंदी नदी घाट पर तैनात रहेंगी 4 टीमें हरनंदी नदी घाट पर सबसे अधिक चार टीमें लगाई जाएंगी। जबकि खोड़ा, मकनपुर, करहेड़ा, लोनी, गंगनहर और वसुंधरा नहर समेत अन्य स्थानों पर दो-दो टीमें तैनात रहेंगी। छठ पूजा में संध्या और उषा अर्घ्य के दौरान घाटों पर सबसे अधिक भीड़ जुटती है। ऐसे में पानी में उतरने या भीड़ के बीच किसी श्रद्धालु की तबीयत बिगड़ने पर मेडिकल टीम मौके पर ही प्राथमिक उपचार देगी।