13 नवंबर से शुरू होगा छठ महापर्व, सोसायटियों में तैयारियां जोरों पर; नगर निगम की सुस्ती से श्रद्धालुओं में चिंता

जागरण सवाददाता, साहिबाबाद। ट्रांस हिंडन की सोसायटी व कालोनियों में छठ पूजा की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। सोसायटियों के तरणताल को अस्थायी घाट के रूप में तैयार किया जा रहा है।

इसके लिए स्विमिंग पूल की सफाई कराई जा रही है। समितियां भी छठ पूजा की तैयारियों को लेकर अपने स्तर से बैठक आयोजित कर रही हैं। वहीं, नगर निगम ने अभी तक घाटों की सफाई का कार्य भी शुरू नहीं किया है। इससे श्रद्धालुओं को चिंता सता रही है।

13 नवंबर को नहाय-खाय से शुरू छठ का पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर 13 नवंबर को नहाय-खाय से शुरू होगा। पंचमी को खरना, षष्ठी को डूबते सूर्य को अर्घ्य व सप्तमी को उगते सूर्य को जल अर्पित कर व्रत संपन्न होगा। चार दिन चलने वाला इस पर्व में सूर्य व छठी मैया की पूजा होगी।

इंदिरापुरम, वैशाली, कौशांबी, साहिबाबाद, शालीमार गार्डन, भोपुरा रोड, टीला मोड आदि की सोसायटी में स्वीमिंग पूल को अस्थाई घाट में बदला जाएगा। सोसायटी में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। इस दौरान लोगों की आस्था अलग ही देखने को मिलेगी।

13 से शुरू होगा चार दिवसीय छठ महापर्व चार दिवसीय छठ महापर्व 13 नवंबर शुक्रवार से नहाय-खाय के साथ प्रारंभ होगा। 16 नवंबर सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर महिलाएं व्रत खोलेंगी। पर्व की तैयारियां को लेकर सोसायटी व कालोनियों में लोग अपने स्तर से तैयारियां कर रहे हैं।