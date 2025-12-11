गाजियाबाद से नीम करौली दर्शन करने के लिए परिवार के साथ गए थे सचिन, खाई में कार गिरने से मामा-भांजी की मौत

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। विजयनगर के शिवपुरी निवासी सचिन सोमवार रात स्वजन के साथ नीम करौली दर्शन करने निकले थे। दर्शन करने के बाद कल देर रात उनकी कार हादसे का शिकार हो गई। मंगलवार देर रात करीब एक बजे सचिन के छोटे भाई नितिन ने घर फोन कर हादसे की सूचना दी, लेकिन यह नहीं बताया कि सचिन और भांजी लक्षी की मौत हो गई है।

कार में सचिन के अलावा नितिन, उनकी बहन रुचि, रुचि के बच्चे निष्ठा, लक्षी और कुकू थे। जबकि सचिन के पिता बिजेंद्र चौधरी, मां आदेश और पत्नी प्रियंका के अलावा उनका बेटा घर पर ही रह गए थे। सचिन मेडिकल स्टोर चलाने के साथ ही जिम भी चलाते थे। शिवपुरी में सचिन और उनकी भांजी की मौत की सूचना मिलने के बाद से मोहल्ले में शोक का माहौल है।

दो साल पहले खरीदी थी महिंद्रा एक्सयूवी 700 कार सचिन के पड़ोस में रहने वाली उनकी बुआ की बेटी स्वाति ने बताया कि 35 वर्षीय सचिन मेडिकल स्टेार के साथ तीन जिम भी चलाते थे। सचिन ने दो साल पहले ही महिंद्रा एक्सयूवी 700 कार खरीदी थी। उसी कार से सोमवार रात नीम करौली बाबा के आश्रम में दर्शन करने भवाली गए थे। गाड़ी सचिन ही चला रहे थे।

हादसे में कार सवार सचिन के छोटे भाई नितिन, उनकी बड़ी बहन रूचि, रूचि के बच्चे 13 वर्षीय निष्ठा, 12 वर्षीय लक्षी और पांच् वर्षीय बेटा कुकु सवार थे। एक पत्थर पर गाड़ी लगने से खाई में गिरी लेकिन बीच रास्ते में एक पेड़ के सहारे फंस गई।