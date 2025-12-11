Language
    गाजियाबाद से नीम करौली दर्शन करने के लिए परिवार के साथ गए थे सचिन, खाई में कार गिरने से मामा-भांजी की मौत

    By Vinit Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 11:52 AM (IST)

    गाजियाबाद के विजयनगर से सचिन अपने परिवार के साथ नीम करौली दर्शन करने गए थे। भवाली के पास उनकी कार खाई में गिरने से सचिन और उनकी भांजी लक्षी की मौत हो ...और पढ़ें

    सचिन डबास और भांजी लक्षी का फाइल फोटो। सौ. सुधी पाठक

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। विजयनगर के शिवपुरी निवासी सचिन सोमवार रात स्वजन के साथ नीम करौली दर्शन करने निकले थे। दर्शन करने के बाद कल देर रात उनकी कार हादसे का शिकार हो गई। मंगलवार देर रात करीब एक बजे सचिन के छोटे भाई नितिन ने घर फोन कर हादसे की सूचना दी, लेकिन यह नहीं बताया कि सचिन और भांजी लक्षी की मौत हो गई है।

    कार में सचिन के अलावा नितिन, उनकी बहन रुचि, रुचि के बच्चे निष्ठा, लक्षी और कुकू थे। जबकि सचिन के पिता बिजेंद्र चौधरी, मां आदेश और पत्नी प्रियंका के अलावा उनका बेटा घर पर ही रह गए थे। सचिन मेडिकल स्टोर चलाने के साथ ही जिम भी चलाते थे। शिवपुरी में सचिन और उनकी भांजी की मौत की सूचना मिलने के बाद से मोहल्ले में शोक का माहौल है।

    दो साल पहले खरीदी थी महिंद्रा एक्सयूवी 700 कार 

    सचिन के पड़ोस में रहने वाली उनकी बुआ की बेटी स्वाति ने बताया कि 35 वर्षीय सचिन मेडिकल स्टेार के साथ तीन जिम भी चलाते थे। सचिन ने दो साल पहले ही महिंद्रा एक्सयूवी 700 कार खरीदी थी। उसी कार से सोमवार रात नीम करौली बाबा के आश्रम में दर्शन करने भवाली गए थे। गाड़ी सचिन ही चला रहे थे।

    हादसे में कार सवार सचिन के छोटे भाई नितिन, उनकी बड़ी बहन रूचि, रूचि के बच्चे 13 वर्षीय निष्ठा, 12 वर्षीय लक्षी और पांच् वर्षीय बेटा कुकु सवार थे। एक पत्थर पर गाड़ी लगने से खाई में गिरी लेकिन बीच रास्ते में एक पेड़ के सहारे फंस गई।

    हादसे में सभी सवारियों के चोट आई हैं। लक्षी का सिर एक पत्थर से टकराने पर उसकी भी मृत्यु हुई है। हादसे में सचिन की भी मृत्यु हुई है। सचिन के पिता बिजेंद्र चौधरी मूल रूप से मेरठ के कंकरखेड़ा थानाक्षेत्र के गांव जांजोखर निवासी हैं और करीब 30 वर्ष पहले गाजियाबाद आकर बस गए थे।